Проверка на алкоголь обернулась неожиданным результатом — но водитель оказался трезв

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Если инспектор ДПС предлагает пройти проверку на алкоголь, важно знать: процедура должна проходить строго по установленным правилам. Даже если вы уверены, что не пили, отнестись к проверке нужно серьёзно и грамотно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Напиток в салоне автомобиля

Проверка должна проводиться с видеозаписью или при двух понятных. Алкотестер обязан быть исправным, мундштук — одноразовым и вскрываться при вас. Без соблюдения этих условий результаты могут быть признаны недействительными.

Если прибор показывает превышение (допустимая норма — 0,16 мг/л), но вы уверены в своей трезвости, настаивайте на повторной проверке. Убедитесь, что процесс также фиксируется на видео, и проверьте документы на прибор: дату последней калибровки и срок действия. Эти данные станут ключевыми, если придётся оспаривать результат.

Если вторая проверка также показывает наличие алкоголя, вы имеете право требовать медосвидетельствование в лицензированном учреждении. Обязательно заявите о своём несогласии с результатами, чтобы это зафиксировали в протоколе. Далее вас обязаны доставить в медучреждение, где проведут новую проверку: от алкотестера до анализа крови и мочи — всё под контролем и на видеозаписи.

Если и там результат превышает норму, через 20 минут проводится повторный тест. Все данные фиксируются в итоговом протоколе, где вы можете указать своё несогласие — это важно для возможного дальнейшего разбирательства.

Также вы имеете право пройти дополнительную проверку в другом медучреждении, но у вас есть лишь два часа с момента первой фиксации. Если не уложитесь в этот срок — результаты не примут в суде.

Самое важное - не отказывайтесь от освидетельствования. Такой отказ приравнивается к признанию вины и влечёт штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

