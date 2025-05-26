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Заправка останавливается сама — но за этим стоит эффект, который используют в лабораториях

1:20
Авто

Для большинства водителей заправка - обычное дело, не требующее внимания. Но за этим простым процессом скрывается механика, которая работает почти как магия — и при этом безо всяких датчиков и электроники.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Когда вы вставляете пистолет в горловину бака и нажимаете рычаг, топливо начинает поступать через узкое кольцо внутри устройства. В этот момент создаётся разрежение - в воздушной камере пистолета возникает вакуум. Всё это происходит благодаря законам физики: никакой электроники, только точный расчёт.

В пистолете есть маленькое отверстие, через которое поступает воздух. Пока уровень топлива в баке ниже, воздух свободно проходит, и подача бензина продолжается. Но как только топливо поднимается до критического уровня, оно перекрывает это отверстие. Внутри камеры тут же образуется вакуум, который воздействует на мембрану — и подача топлива мгновенно останавливается.

Это простое, но гениальное решение позволяет избежать переливов, даже если водитель отвлёкся. Всё работает автоматически, без участия электроники и сбоев. Именно благодаря этому система остаётся надёжной годами и используется на заправках по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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