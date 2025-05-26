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Масло, которое хранилось слишком долго, изменилось — но вы это заметите слишком поздно

2:08
Авто

Автолюбители часто делают запасы моторного масла - особенно в условиях перебоев с поставками. Но вопрос, который волнует многих: можно ли доверять маслу, которое пролежало пару лет на полке, или лучше не рисковать?

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Моторное масло - это не просто смазка. Оно отвечает за снижение трения, защиту от перегрева и чистоту деталей двигателя. Чтобы выполнять эти задачи, масло должно сохранять свои свойства. А значит, важно понимать, как долго оно остаётся пригодным к использованию.

В составе масла - базовая основа и набор добавок. Именно они придают нужные характеристики, но со временем разрушаются. Особенно быстро это происходит, если упаковка была открыта: воздух и влага ухудшают качество. Незаметные изменения могут обернуться серьёзными проблемами для мотора.

Производители заявляют срок годности от 3 до 5 лет. Это не значит, что через день после истечения масла нужно выбрасывать. Но только в течение этого времени производитель гарантирует стабильные свойства и безопасность для двигателя.

После окончания срока годности масло может начать терять эффективность. Ухудшается моющая способность, меняется вязкость. Такие изменения не всегда очевидны, но последствия могут быть неприятными — от снижения мощности до серьёзных поломок.

Многое зависит от условий хранения. Масло должно находиться в плотно закрытой таре, вдали от солнца, резких температурных перепадов и вибраций. Только в таких условиях оно способно сохранить рабочие характеристики.

Если вы всё же решили использовать старое масло, проведите простую проверку. Налейте немного в прозрачную ёмкость и оцените внешний вид. Осадок, пена, помутнение, расслоение - всё это признаки того, что масло утратило свои свойства. В таких случаях лучше выбрать свежую банку, чем рисковать здоровьем двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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