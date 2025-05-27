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Бюджетно, но надёжно: кроссоверы, которые не подведут

3:15
Авто

На первый взгляд, между этими двумя кроссоверами — Duster и Vitara — нет ничего общего. Один ассоциируется с бюджетным практичным внедорожником, другой — с японской точностью и скромной элегантностью. Но есть то, что их объединяет: низкий расход топлива, доступные технологии и репутация рабочих лошадок. И это делает их лидерами в классе.

Suzuki Vitara
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Suzuki Vitara

Простота конструкции — залог надёжности

Dacia Duster построен на новой модульной платформе CMF-B от Renault, а гибридная трансмиссия собрана буквально как "из LEGO":

  • 1,6-литровый бензиновый мотор (94 л. с.)

  • Электромотор 35 кВт (205 Нм)

  • Стартер-генератор 15 кВт

  • Совокупная мощность — 141 л. с., разгон до 100 км/ч — менее 10 сек.

  • Максимальная скорость — 160 км/ч

  • Реальный расход — около 5 л/100 км

Duster позволяет ехать на электротяге до 80 км/ч, пока хватает небольшой батареи на 1,2 кВт·ч. А при разумной езде расход можно держать в районе 5 литров, что впечатляет для кроссовера.

Цены в рублях: что почём

  • Гибридный Dacia Duster: от 10 000 000 HUF ≈ 2 500 000 ₽

  • Vitara Hybrid (передний привод): от 10 200 000 HUF ≈ 2 550 000 ₽

  • Vitara с полным приводом и люком: до 13 500 000 HUF ≈ 3 375 000 ₽

Suzuki Vitara: скромнее, но не слабее

  • 1,5-литровый бензиновый двигатель (102 л. с.)

  • Электромотор 24,6 кВт (60 Нм)

  • Совокупная мощность — 116 л. с.

  • Разгон до 100 км/ч: 12,7-13,5 сек.

  • Максимальная скорость — до 180 км/ч

  • Средний расход по тесту — 5,4-6,3 л/100 км

У Vitara меньше батарея (0,8 кВт·ч), но она умеет эффективно работать с регенерацией. Полный привод работает по схеме 50:50 в нужный момент, но в основном — экономит, включая заднюю ось только при пробуксовке.

Комфорт и впечатления

  • У Duster: просторнее салон, современная мультимедиа, цифровая приборка и минимум раздражающих помощников

  • У Vitara: лаконичность, адаптивный круиз, панорамная крыша, но меньше багажник и заднее пространство

Что выбрать

  • Duster выигрывает по практичности и экономичности, его гибридная система универсальна, салон просторнее, а расход при аккуратной езде держится на 5 литрах.

  • Vitara предлагает больше комфорта и премиальных опций, но медленнее разгоняется, меньше багажник и слегка уступает в динамике.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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