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Меньше 5 литров на 100 км: эти авто станут спасением в кризис

4:04
Авто

Сегодня, когда автовладельцы теряются между зарядками, солнечными панелями и гибридными схемами, неожиданно выигрывают простые малолитражки. Никаких розеток, только проверенный бензин или дизель — и реальные 4-5 л на 100 км. Мы собрали модели, которые действительно экономят — и при покупке, и при эксплуатации.

Тойота Королла
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тойота Королла

До 1,6 млн рублей: просто, надёжно, экономично

Hyundai i10 (63 л. с.) — 4,9 л/100 км

Примерно 6 049 000 HUF → 1 512 000 рублей

Маленький городской авто без гибридов и сложностей. Дешёвый, честный и экономичный.

Suzuki Swift (84 л. с., mild hybrid) — 4,4 л/100 км

6 400 000 HUF → около 1 600 000 рублей

Простой и лёгкий, экономит не только топливо, но и нервы. Один из лучших бюджетных вариантов.

1,6-2,3 млн рублей: уже с технологиями

Toyota Aygo X (72 л. с.) — 4,8 л/100 км

со скидкой от 6 900 000 HUF → 1 725 000 рублей

Микрокроссовер для города — и выглядит ярко, и экономит.

Peugeot 208 Hybrid (110 л. с.) — 4,5 л/100 км

9 380 000 HUF → примерно 2 345 000 рублей

Гибрид с автоматом и стильным дизайном. Не просто разумно — приятно.

Mazda 2 Hybrid / Toyota Yaris (116 л. с.) — 3,8 л/100 км

Mazda: 8 928 000 HUF → 2 232 000 рублей

Toyota: 8 995 000 HUF → 2 248 000 рублей

Лучшие показатели по расходу в своём классе.

2,3-3 млн рублей: зрелые гибриды и дизели

Renault Clio E-Tech Hybrid (143 л. с.) — 4,3 л/100 км

8 699 000 HUF → около 2 175 000 рублей

Мощный гибрид с хорошей динамикой и разумным расходом.

Toyota Corolla Hybrid (140 л. с.) — 4,4 л/100 км

11 815 000 HUF → примерно 2 953 000 рублей

Надёжная, комфортная и проверенная временем — универсальный вариант.

Kia Niro Hybrid (129 л. с.) — 4,4 л/100 км

11 249 000 HUF → 2 812 000 рублей

Современный гибрид в удобном кузове. Подходит для семьи и города.

И стоит ли чинить старую машину

Если ремонт обойдётся дешевле 1-1,5 млн рублей, и пробег вашей машины умеренный — возможно, ремонт оправдан. Но если восстановление тянет на цену одного из этих экономичных авто — стоит рассмотреть замену. Особенно когда новые модели обещают расход в 3,8-5 литров на 100 км и при этом не требуют розетки.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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