Меньше 5 литров на 100 км: эти авто станут спасением в кризис

Сегодня, когда автовладельцы теряются между зарядками, солнечными панелями и гибридными схемами, неожиданно выигрывают простые малолитражки. Никаких розеток, только проверенный бензин или дизель — и реальные 4-5 л на 100 км. Мы собрали модели, которые действительно экономят — и при покупке, и при эксплуатации.
Hyundai i10 (63 л. с.) — 4,9 л/100 км
Примерно 6 049 000 HUF → 1 512 000 рублей
Маленький городской авто без гибридов и сложностей. Дешёвый, честный и экономичный.
Suzuki Swift (84 л. с., mild hybrid) — 4,4 л/100 км
6 400 000 HUF → около 1 600 000 рублей
Простой и лёгкий, экономит не только топливо, но и нервы. Один из лучших бюджетных вариантов.
Toyota Aygo X (72 л. с.) — 4,8 л/100 км
со скидкой от 6 900 000 HUF → 1 725 000 рублей
Микрокроссовер для города — и выглядит ярко, и экономит.
Peugeot 208 Hybrid (110 л. с.) — 4,5 л/100 км
9 380 000 HUF → примерно 2 345 000 рублей
Гибрид с автоматом и стильным дизайном. Не просто разумно — приятно.
Mazda 2 Hybrid / Toyota Yaris (116 л. с.) — 3,8 л/100 км
Mazda: 8 928 000 HUF → 2 232 000 рублей
Toyota: 8 995 000 HUF → 2 248 000 рублей
Лучшие показатели по расходу в своём классе.
Renault Clio E-Tech Hybrid (143 л. с.) — 4,3 л/100 км
8 699 000 HUF → около 2 175 000 рублей
Мощный гибрид с хорошей динамикой и разумным расходом.
Toyota Corolla Hybrid (140 л. с.) — 4,4 л/100 км
11 815 000 HUF → примерно 2 953 000 рублей
Надёжная, комфортная и проверенная временем — универсальный вариант.
Kia Niro Hybrid (129 л. с.) — 4,4 л/100 км
11 249 000 HUF → 2 812 000 рублей
Современный гибрид в удобном кузове. Подходит для семьи и города.
Если ремонт обойдётся дешевле 1-1,5 млн рублей, и пробег вашей машины умеренный — возможно, ремонт оправдан. Но если восстановление тянет на цену одного из этих экономичных авто — стоит рассмотреть замену. Особенно когда новые модели обещают расход в 3,8-5 литров на 100 км и при этом не требуют розетки.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.