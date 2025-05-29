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Весенний ритуал на АИ-100: работает ли чудо-бензин или только звучит

1:35
Авто

С приходом весны многие водители задумываются о том, как "очистить" мотор после зимней эксплуатации. Один из популярных лайфхаков — заправка высокооктановым бензином АИ-100. Кажется, что топливо с "повышенной мощностью" должно выжечь весь нагар и вернуть мотору бодрость. Но так ли это?

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Что происходит зимой с мотором

Зимой двигатель часто работает на холостых оборотах — утренние прогревы, тихая езда по скользким дорогам, пробки. Всё это снижает нагрузку и износ, но создаёт другой эффект — в моторе скапливаются отложения. Весной водители пытаются "почистить" двигатель топливом с более высоким октановым числом.

Работает ли АИ-100 как очиститель

Нет. Октановое число — это не степень "моющей силы". Мотор не сжигает нагар лучше только потому, что в баке АИ-100. Более того, использование неподходящего топлива может усугубить ситуацию и даже привести к большему количеству отложений. Современные авто адаптируются под разное топливо, но это не означает, что любое из них полезно.

Как действительно почистить мотор

Вместо экспериментов с бензином, лучше:

  • Поменять масло — свежее масло лучше справляется с отложениями;

  • Прокатиться по трассе — держите двигатель на повышенных оборотах хотя бы 10-15 минут. Это поможет "выжечь" накопившийся нагар.

Иногда простая динамичная поездка полезнее, чем полный бак дорогого топлива.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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