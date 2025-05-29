Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
42 года вместе: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет вернуться к своей первой жене
Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио
Момент между сном и бодрствованием таит один неожиданный эффект
Идеальные гнёзда из спагетти с мясом и сыром — ваш новый любимый ужин без специальной пасты
В сибирской тайге нашли зону, где сбивается время — компасы сходят с ума, а люди теряются в реальности
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности
Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах

Система есть, но не спасёт: как машины обманывают нас своей безопасностью

1:54
Авто

Купил машину — проверь, не купил ли ты риск. Безопасность автомобиля — не абстрактное понятие, а вопрос жизни, особенно на российских дорогах. Представители сервиса "СберАвто" и врачи-травматологи рассказали, какие детали в машине способны спасти тебя и пассажиров, а какие — наоборот, могут подвести в критический момент.

подушки безопасности автомобиля
Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
подушки безопасности автомобиля

Системы, которые реально спасают

Автоматическое экстренное торможение, контроль полосы и датчики усталости водителя — это не игрушки. Эти функции снижают вероятность аварии в разы. Автомобили, получившие высокие оценки по тестам Euro NCAP, IIHS и NHTSA, уже доказали свою защитную эффективность при реальных столкновениях.

Подержанная машина? Смотри глубже

Брал б/у? Убедись, что кузов цел, каркас не повреждён, а в машине нет странного тюнинга. Неизвестно, во что превратится кастомная "обвеска" при столкновении. Безопасность должна быть заводской, а не "по фэншую".

Где болит чаще всего

Травмы головы, груди и ног — самые частые последствия ДТП. Особенно страдают передние пассажиры. Не забывай пристёгиваться, даже если едешь за хлебом. Ремень спасает от переломов шеи и тяжёлых травм. А детям — только сертифицированные кресла, подходящие по весу и возрасту.

Не геройствуй — отдыхай

Каждые 2-3 часа — перерыв. Всего 10-15 минут достаточно, чтобы вернуть концентрацию и снять мышечное напряжение. Усталость — один из скрытых врагов водителя.

Не резина — а катастрофа

Проверь шины и подвеску. Износ или повреждение — и ты рискуешь потерять управление, особенно на мокрой дороге. Безопасность начинается не с ремня, а с колёс.

Уточнения

Тахо́граф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей и членов экипажа.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик Дмитрий Плотников Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности
Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик
Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо
Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета
Старые оковы в прошлом: Настя Ивлеева восстала из пепла после скандала и запускает новый медиапроект
Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение
Тайны неба: редкие советские самолёты, которые почти никто не видел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.