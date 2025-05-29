Система есть, но не спасёт: как машины обманывают нас своей безопасностью

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Купил машину — проверь, не купил ли ты риск. Безопасность автомобиля — не абстрактное понятие, а вопрос жизни, особенно на российских дорогах. Представители сервиса "СберАвто" и врачи-травматологи рассказали, какие детали в машине способны спасти тебя и пассажиров, а какие — наоборот, могут подвести в критический момент.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ подушки безопасности автомобиля

Системы, которые реально спасают

Автоматическое экстренное торможение, контроль полосы и датчики усталости водителя — это не игрушки. Эти функции снижают вероятность аварии в разы. Автомобили, получившие высокие оценки по тестам Euro NCAP, IIHS и NHTSA, уже доказали свою защитную эффективность при реальных столкновениях.

Подержанная машина? Смотри глубже

Брал б/у? Убедись, что кузов цел, каркас не повреждён, а в машине нет странного тюнинга. Неизвестно, во что превратится кастомная "обвеска" при столкновении. Безопасность должна быть заводской, а не "по фэншую".

Где болит чаще всего

Травмы головы, груди и ног — самые частые последствия ДТП. Особенно страдают передние пассажиры. Не забывай пристёгиваться, даже если едешь за хлебом. Ремень спасает от переломов шеи и тяжёлых травм. А детям — только сертифицированные кресла, подходящие по весу и возрасту.

Не геройствуй — отдыхай

Каждые 2-3 часа — перерыв. Всего 10-15 минут достаточно, чтобы вернуть концентрацию и снять мышечное напряжение. Усталость — один из скрытых врагов водителя.

Не резина — а катастрофа

Проверь шины и подвеску. Износ или повреждение — и ты рискуешь потерять управление, особенно на мокрой дороге. Безопасность начинается не с ремня, а с колёс.

Уточнения

Тахо́граф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей и членов экипажа.

