Не скорость и не комфорт: что на самом деле важнее для перекупа

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый перекуп и подборщик знает: авто с "правильным" приводом уходит с рынка быстрее. Но что это за "правильный" вариант? Ответ дали аналитики сервиса "Автокод Профи", изучив 10 тысяч автомобилей, прошедших через руки перекупов и автоподборщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Magera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Nissan Terrano

Передний — чемпион по популярности

Результат удивил не всех: в лидерах — передний привод. Именно на него сделали ставку 58% всех участников сделки. Почему?

Всё просто:

такие машины дешевле в обслуживании,

ими легче управлять,

они компактнее и дружелюбнее в городской среде.

А как же полный и задний

Полный привод оказался на втором месте — 23%. Его выбирают те, кто работает с внедорожниками и кроссоверами, где важна проходимость. Особенно часто полный привод встречается у авто, заточенных под дальние поездки, дачи, охоты и плохие дороги.

Задний привод замыкает тройку — всего 19%. Зато среди них чаще всего оказываются автомобили с характером: быстрые, маневренные, ориентированные на драйв и "породистую" езду.

Что даёт тип привода на вторичке

Автоподборщики говорят в один голос: тип привода — это не просто техническая характеристика, а мощный рычаг влияния на цену и ликвидность. Чем шире спрос на привод — тем быстрее машину можно продать и тем выгоднее торговаться.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.

