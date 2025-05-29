Не скорость и не комфорт: что на самом деле важнее для перекупа

Каждый перекуп и подборщик знает: авто с "правильным" приводом уходит с рынка быстрее. Но что это за "правильный" вариант? Ответ дали аналитики сервиса "Автокод Профи", изучив 10 тысяч автомобилей, прошедших через руки перекупов и автоподборщиков.
Результат удивил не всех: в лидерах — передний привод. Именно на него сделали ставку 58% всех участников сделки. Почему?
Всё просто:
такие машины дешевле в обслуживании,
ими легче управлять,
они компактнее и дружелюбнее в городской среде.
Полный привод оказался на втором месте — 23%. Его выбирают те, кто работает с внедорожниками и кроссоверами, где важна проходимость. Особенно часто полный привод встречается у авто, заточенных под дальние поездки, дачи, охоты и плохие дороги.
Задний привод замыкает тройку — всего 19%. Зато среди них чаще всего оказываются автомобили с характером: быстрые, маневренные, ориентированные на драйв и "породистую" езду.
Автоподборщики говорят в один голос: тип привода — это не просто техническая характеристика, а мощный рычаг влияния на цену и ликвидность. Чем шире спрос на привод — тем быстрее машину можно продать и тем выгоднее торговаться.
Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.