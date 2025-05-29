Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного
Как посадить яблоню, чтобы соседям было стыдно за их деревья: подходим к вопросу правильно
Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности
Закон не защитит: как правильно разместить крупную сумму на вкладах
Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо
Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета
Старые оковы в прошлом: Настя Ивлеева восстала из пепла после скандала и запускает новый медиапроект
Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение
Тайны неба: редкие советские самолёты, которые почти никто не видел

Не скорость и не комфорт: что на самом деле важнее для перекупа

1:30
Авто

Каждый перекуп и подборщик знает: авто с "правильным" приводом уходит с рынка быстрее. Но что это за "правильный" вариант? Ответ дали аналитики сервиса "Автокод Профи", изучив 10 тысяч автомобилей, прошедших через руки перекупов и автоподборщиков.

Nissan Terrano
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Magera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Nissan Terrano

Передний — чемпион по популярности

Результат удивил не всех: в лидерах — передний привод. Именно на него сделали ставку 58% всех участников сделки. Почему?

Всё просто:

  • такие машины дешевле в обслуживании,

  • ими легче управлять,

  • они компактнее и дружелюбнее в городской среде.

А как же полный и задний

Полный привод оказался на втором месте — 23%. Его выбирают те, кто работает с внедорожниками и кроссоверами, где важна проходимость. Особенно часто полный привод встречается у авто, заточенных под дальние поездки, дачи, охоты и плохие дороги.

Задний привод замыкает тройку — всего 19%. Зато среди них чаще всего оказываются автомобили с характером: быстрые, маневренные, ориентированные на драйв и "породистую" езду.

Что даёт тип привода на вторичке

Автоподборщики говорят в один голос: тип привода — это не просто техническая характеристика, а мощный рычаг влияния на цену и ликвидность. Чем шире спрос на привод — тем быстрее машину можно продать и тем выгоднее торговаться.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик Дмитрий Плотников Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
Плесень и гниль в стиралке: как вернуть свежесть без мастера
Зелёный зверь: история легендарной электрички ЭР2 и её выносливости
Голубцы без скруток и мучений: блюдо, которое экономит нервы и время
Легкий способ очистить кожу за пару минут после работы с томатами без перчаток
Как цвет вашей террасы может отпугнуть комаров: правильные оттенки играют роль репеллента
Сводка с фронта: Киев подтянул к Курской границе всё боеспособное, Мединскому угрожают нацисты
Увеличила губы? Вот когда и как делать массаж, чтобы избежать комочков
Кредит не спасёт: спрос на авто в России может исчезнуть
Рай под солнцем и заботой: белоснежный песок и невидимые вызовы — что таит Палаван для своих гостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.