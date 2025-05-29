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Корейский кроссовер с характером: кто едет как часы, а кто сводит с ума

2:28
Авто

Машины из Кореи давно перестали быть экзотикой на российских дорогах. Kia и Hyundai шаг за шагом вытеснили конкурентов из Японии и Европы, особенно в сегменте кроссоверов. Но что скрывается за их привлекательными ценами и уверенным спросом на вторичке?

Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

Народный выбор с нюансами

Kia Sportage, Hyundai Tucson, Santa Fe, Sorento — эти названия знает даже тот, кто ни разу не открывал капот. Их ценят за адекватное оснащение и комфорт, при этом ресурс у большинства моделей вполне сопоставим с японцами. Но даже любимчики публики не без греха: слабая рулевая, нежная подвеска и старые автоматы, которые в плохом настроении могут испортить выходной.

SsangYong: дёшево, но сложно

Если хочется сэкономить — на горизонте маячит SsangYong. Action и Kyron можно купить за вменяемые деньги, но они, как кот в мешке: технически слабоваты, с неудачными парой «двигатель+трансмиссия» и с кузовами, которые ржавеют как железо на даче. Найти живой экземпляр — как найти иголку в корейском стоге. Впрочем, рестайлинговый Action с бензином и механикой — не худший вариант, если повезёт.

Опасения не без оснований

Бытует мнение, что корейские моторы склонны к задиру. Есть доля правды: особенно у моторов 2.0 серии Theta до 2017 года. Но с тех пор на заводах подлатали болевые места — добавили масляные форсунки, усилили контроль. Часто виновато не железо, а хозяева: льют что попало и забывают менять вовремя.

С особой осторожностью стоит относиться к версии с 1.6 турбо и роботом. Казалось бы, едет бодро, но коробка умеет преподносить неприятные сюрпризы. Такой тандем ставили на Sportage, Tucson и Seltos — и уже тогда были вопросы.

Всё зависит от головы

Если подходить с умом — можно найти отличный вариант. Особенно среди моделей до 2017 года, с атмосферниками и обычным автоматом. Sportage, Tucson, Sorento и Santa Fe с пробегом — понятные, проверенные и вполне надёжные, если не брать уставшие экземпляры. А вот SsangYong требует не только денег, но и нервов, и крепкой веры в лучшее.

Уточнения

Кроссо́вер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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