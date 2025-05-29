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Масляная ловушка: когда прозрачность под капотом — это плохо

1:49
Авто

Кажется, всё просто: чем свежее моторное масло, тем оно светлее. Многие автолюбители до сих пор уверены, что, если спустя тысячи километров масло не потемнело, значит, оно отличное. Но правда в том, что всё наоборот — светлое масло вовсе не гарантирует его качества. Более того, это может быть поводом для беспокойства.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Масло темнеет — и это отлично

Изменение цвета моторного масла — не беда, а признак того, что оно работает. Его задача — не только смазывать детали, но и очищать двигатель от сажи, нагара, кислот и других продуктов сгорания. Все эти вредные вещества попадают в масло и окрашивают его в тёмный цвет. Чем интенсивнее цвет, тем больше загрязнений оно на себя взяло. Это заслуга специальных моющих присадок, которыми насыщены современные масла.

Что влияет на скорость потемнения

Есть несколько факторов:

  • Состояние двигателя: в новом моторе меньше отложений — масло темнеет медленнее.

  • Качество топлива: чем чище бензин или дизель, тем меньше вредных примесей попадает в масло.

  • Тип двигателя: в дизелях масло чернеет быстрее — это норма.

Так что не стоит пугаться: если масло изменило цвет через 2–3 тысячи километров — оно делает свою работу. Настоящая проблема — когда оно не темнеет.

Когда стоит насторожиться

Если масло остаётся прозрачным после тысяч километров пробега — есть риск, что присадки в нём не работают, либо само масло поддельное. Ещё хуже — если в нём появляются металлические частицы или мутный осадок. Это уже не про цвет, а про серьёзные проблемы двигателя.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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