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Как водители убивают свои машины сами, даже не подозревая об этом: привычки, которые опустошают ваш кошелек

2:03
Авто

Многие уверены: если машина новая и пробег небольшой, поломки не грозят. Но на практике всё иначе. Даже при одинаковом пробеге одни автомобили остаются в идеальном состоянии, а другие уже требуют капитального ремонта. Причина — в водительских привычках, которые мало кто считает опасными.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков рассказал, какие ошибки чаще всего убивают машину.

Серебряков отметил, что многие водители даже не задумываются, как сильно вредят автомобилю своим стилем езды. Например, привычка постоянно давить педаль газа в пол, особенно на непрогретом двигателе, может привести к поломке мотора и коробки передач.

"Если постоянно ездить с минимальным количеством бензина в баке, топливный насос перегревается и может выйти из строя раньше времени. Многие об этом не знают", — подчеркнул он.

К типичным ошибкам Серебряков отнес и резкое торможение, особенно в условиях города. По его словам, такая манера вождения ускоряет износ тормозных колодок, дисков и шин.

Особое внимание эксперт уделил привычке водителей с механической коробкой передач держать ногу на педали сцепления.

"Это одна из самых вредных привычек — она убивает выжимной подшипник и сцепление", — подчеркнул он.

Другой фактор риска — проезд через лежачие полицейские или ямы на высокой скорости. По словам Серебрякова, такая езда увеличивает нагрузку на подвеску и может привести к поломке. Также нельзя парковаться с колесами, повернутыми в сторону: это перегружает рулевой механизм, ускоряя износ рулевых тяг и насоса ГУР.

Особенно важно прогревать двигатель зимой. Эксперт напомнил: если начинать движение сразу после запуска, мотор не успевает достичь рабочей температуры, что приводит к его износу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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