Всё влезло — и даже тёща: названы машины, которые дачники любят больше других

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Дача — это не только шашлыки и грядки, но и логистический квест: как туда добраться с комфортом и багажом. По данным опроса маркетплейса FRESH, большинство россиян для этих поездок отдают предпочтение внедорожникам и кроссоверам — их выбрали 40% участников.

Renault Duster
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster

На втором месте — универсалы повышенной вместимости (20%), далее следуют легковушки (15%), пикапы (12%) и минивэны (10%). Фургоны, несмотря на свою утилитарность, получили менее 2%.

Что выбирают чаще всего

UAZ Patriot стал лидером среди конкретных моделей: его предпочли 31% респондентов. Главные плюсы — вместительный багажник (15%), возможность буксировки (9%) и цена (6,3%). Но есть и минусы: низкий комфорт на асфальте (13,7%) и высокий расход топлива (7,8%).

Сильную конкуренцию ему составляет Renault Duster — за него проголосовали 24% опрошенных. В плюсах — проходимость (49%), мягкая подвеска (36%) и экономичность (20,1%). Минусы: скромный багажник (12%) и дорогие версии (4,5%).

Замыкает тройку Lada Largus (21%). Среди причин популярности — просторность (28%), цена (19,5%) и много мест (11,5%). Недостатки — «механика» в большинстве комплектаций (12%) и слабая динамика (2%).

Также в топ вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero и Nissan Pathfinder — автомобили для тех, кто готов платить больше за комфорт и мощность.

Что говорят эксперты

По словам директора по маркетингу маркетплейса FRESH Светланы Гамзатовой, при выборе авто россияне ориентируются на дальность поездки, состояние дорог и количество пассажиров. Но ключевым остаётся одно — проходимость и вместимость, сообщают Известия.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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