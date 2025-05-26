Европа в панике: новые пошлины Трампа обернутся катастрофой на авторынке

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Американский президент Дональд Трамп снова раскачивает мировой рынок: в ближайшее время импортные пошлины на европейские товары могут вырасти до 50%. Это станет настоящим ударом по автопроизводителям из ЕС и… кошелькам обычных покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парковка

Проблема не только в производителях — расплачиваться будут клиенты. Большинство брендов, включая Volvo, Aston Martin, Subaru и Toyota, уже начали закладывать повышение цен в розничную стоимость автомобилей. Те, кто хотел купить европейскую машину в США, скорее всего, заплатят намного больше — а в некоторых случаях не смогут её купить вовсе.

Шведы бьют тревогу

"Если вы являетесь покупателем Volvo, вам, вероятно, придется оплатить большую часть этих сопутствующих расходов", — заявил Глава Volvo Хакан Самуэльссон.

И это не преувеличение: компания планировала продавать электрический кроссовер EX30 за $34 950, но с 50-процентной надбавкой он потеряет всякую конкурентоспособность. Производство уже запущено в Китае и Бельгии, однако в условиях новых тарифов выход на рынок США оказался под угрозой.

Цены растут уже сейчас

Volvo — не единственные, кто перекладывает пошлины на покупателей. Aston Martin официально сообщил о повышении цен. Даже относительно доступный Ford Maverick теперь стоит от $30 000. Subaru поднял стоимость всех моделей, а Toyota предупредила о росте цен на запчасти и ремонты, что отразится не только на новых продажах, но и на владельцах уже купленных машин.

Если пошлины вступят в силу, США грозит волна подорожаний на европейские авто. В выигрыше окажутся местные бренды, но рынок потеряет разнообразие, а конкуренция снизится. Для потребителей это почти всегда означает: дороже, хуже, дольше ждать.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

