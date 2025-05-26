ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, МЗМА, КамАЗ — как работали автозаводы и что выпускали в СССР

Советский автопром был огромной системой: от малолитражек до тяжёлых грузовиков.
Каждое предприятие играло свою роль — в массовом производстве, обороне или статусе. Давайте кратко пройдёмся по главным заводам СССР.
ГАЗ (Горьковский автозавод)
Основан в 1932 году. Известные модели: ГАЗ-М1, ГАЗ-21 и 24 "Волга", ГАЗ-66, ГАЗ-53.
Работал на правительство, армию и народ. Особое внимание — грузовикам и представительским авто.
ВАЗ (Тольятти)
Основан в 1966 году при участии Fiat. Хиты: ВАЗ-2101, 2106, 2108, Нива (2121).
Главный поставщик "народных автомобилей". Огромные объёмы, стабильный экспорт.
ЗАЗ (Запорожье)
Малолитражки для простых граждан. Модели: ЗАЗ-965, 966, 968, позднее — Таврия.
Простота, доступность, мемы — но для миллионов это был первый авто.
МЗМА/АЗЛК (Москва)
Производил Москвичи: от копии Opel до "продвинутого" 2141.
Экспортные успехи, попытки модернизации, но с ограниченными ресурсами.
КамАЗ (Набережные Челны)
Завод тяжеловесов. Главный грузовик — КамАЗ-5320.
Работал на страну, армию, и даже гонки (КамАЗ-мастер).
ГАЗ — для чиновников, ВАЗ — для всех, ЗАЗ — для терпеливых, АЗЛК — для городских, КамАЗ — для работы. Эти заводы не только двигали экономику, но и формировали облик всей страны. Советский автопром был несовершенен, но амбициозен и масштабен.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.