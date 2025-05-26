ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, МЗМА, КамАЗ — как работали автозаводы и что выпускали в СССР

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Советский автопром был огромной системой: от малолитражек до тяжёлых грузовиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камаз-5222

Каждое предприятие играло свою роль — в массовом производстве, обороне или статусе. Давайте кратко пройдёмся по главным заводам СССР.

ГАЗ (Горьковский автозавод)

Основан в 1932 году. Известные модели: ГАЗ-М1, ГАЗ-21 и 24 "Волга", ГАЗ-66, ГАЗ-53.

Работал на правительство, армию и народ. Особое внимание — грузовикам и представительским авто.

ВАЗ (Тольятти)

Основан в 1966 году при участии Fiat. Хиты: ВАЗ-2101, 2106, 2108, Нива (2121).

Главный поставщик "народных автомобилей". Огромные объёмы, стабильный экспорт.

ЗАЗ (Запорожье)

Малолитражки для простых граждан. Модели: ЗАЗ-965, 966, 968, позднее — Таврия.

Простота, доступность, мемы — но для миллионов это был первый авто.

МЗМА/АЗЛК (Москва)

Производил Москвичи: от копии Opel до "продвинутого" 2141.

Экспортные успехи, попытки модернизации, но с ограниченными ресурсами.

КамАЗ (Набережные Челны)

Завод тяжеловесов. Главный грузовик — КамАЗ-5320.

Работал на страну, армию, и даже гонки (КамАЗ-мастер).

ГАЗ — для чиновников, ВАЗ — для всех, ЗАЗ — для терпеливых, АЗЛК — для городских, КамАЗ — для работы. Эти заводы не только двигали экономику, но и формировали облик всей страны. Советский автопром был несовершенен, но амбициозен и масштабен.