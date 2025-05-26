Мотоцикл с коляской: стиль и необходимость в СССР

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Сегодня он кажется экзотикой и поводом для ностальгии.

Фото: commons.wikimedia.org by Franco Atirador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ural IMZ 650 1

А в СССР мотоцикл с коляской был не столько символом свободы, сколько настоящим средством передвижения — семейным, хозяйственным, даже "грузовым". Почему же он стал таким популярным, и как вписался в повседневную жизнь советского человека?

Почему именно с коляской?

В СССР личный транспорт был редкостью, а автомобиль — роскошью. Мотоцикл с коляской (или, как говорили в народе, "с люлькой") стал золотой серединой между велосипедом и "Москвичом". Он позволял:

возить пассажиров, включая детей;

перевозить грузы — картошку с дачи, инструменты, мебель;

справляться с разбитыми дорогами и просёлками;

служить в армии, милиции, сельском хозяйстве.

Что за техника?

Популярные модели:

ИЖ с коляской — массовый, надёжный, "рабочая лошадка";

"Днепр" — мощный, с задним приводом на коляску, использовался даже в армии;

"Урал" — настоящая легенда, до сих пор популярен за границей.

Их отличала простота, ремонтопригодность и возможность буксировать санки, тележки, а то и сломанную "копейку".

Стиль или вынужденность?

Конечно, ездить с ветерком по просёлку — это стиль. Но чаще это был вопрос необходимости. Коляска превращала мотоцикл в универсальный транспорт. Советские семьи в сёлах и посёлках могли всей толпой отправиться на рынок, в поликлинику или на работу. И это был не каприз, а будни.

Мотоцикл с коляской в СССР — это не просто техника, а образ жизни. Он был в каждом втором дворе, в каждом третьем колхозе и в каждом первом анекдоте. Он возил людей, грузы и мечты. А иногда — целую эпоху.