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Топ-5 самых смешных легковушек всех времён

1:21
Авто

Автомобили — это не только средство передвижения, но и повод для улыбки.

Fiat 600 Multipla
Фото: commons.wikimedia.org by [email protected] at de.wikipedia.Later version(s) were uploaded by Thomas doerfer at de.wikipedia., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Fiat 600 Multipla

Иногда автопроизводители создавали такие модели, что они не только удивляли, но и вызывали искренний смех.

Сегодня — подборка самых забавных легковушек, которые стали легендами не только благодаря своим техническим характеристикам, но и необычному внешнему виду и истории. Итак, топ-5 самых смешных легковушек всех времён.

1. Fiat Multipla — машина с самым необычным дизайном, который до сих пор вызывает споры и улыбки.

2. Tata Nano — символ бюджетного минимализма и уникального стиля.

3. Yugo GV — пример того, как не стоит делать автомобиль, но с долей ностальгии.

4. Reliant Robin — трёхколёсный британец с легендарной нестабильностью и комичностью.

5. Peel P50 — крошка-машинка, которая выглядит как игрушка, но удивляет своими размерами.

Каждая из этих машин — это не просто транспорт, а маленький кусочек автомобильной истории, который вызывает улыбку и напоминает, что даже в серьёзных вещах всегда есть место юмору. И пусть они не стали хитами продаж, их необычность делает их по-настоящему незабываемыми.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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