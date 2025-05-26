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Трамвай против автобуса: почему в СССР рельсовый вагон оставался королём городского транспорта

1:55
Авто

В советских городах трамвай был не просто средством передвижения — он был настоящей городской легендой.

Трамвай в Усть-Илимске
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай в Усть-Илимске

Несмотря на появление автобусов и троллейбусов, трамвай долгое время сохранял статус "короля" общественного транспорта. Почему именно он? Давайте разбираться.

Трамвайные пути строились в городах с начала XX века и были очень плотной сетью, охватывая самые разные районы — от центра до окраин.

Рельсовый транспорт имел несколько важных преимуществ:

  • Высокая пропускная способность. Трамвай мог перевозить намного больше пассажиров, чем автобус, особенно в часы пик.
  • Стабильность маршрута. В отличие от автобусов, которые могли застрять в пробках, трамваи шли по своим выделенным рельсам, что обеспечивало предсказуемость времени в пути.
  • Экономичность. Трамваи работали на электричестве, что снижало зависимость от топлива, дефицит которого в СССР был частым явлением.
  • Долговечность. Вагоны и рельсы служили десятилетиями, а ремонтные базы были хорошо развиты.

Автобусы и троллейбусы, конечно, имели свои плюсы — гибкость маршрутов, отсутствие необходимости в рельсах, меньшая стоимость строительства новых линий. Но в крупных городах с большим пассажиропотоком трамвай оставался незаменим.

Трамвай в СССР был не просто транспортом — он был символом городской жизни, технологическим достижением и удобным способом передвижения для миллионов. Даже с появлением новых видов транспорта он долгое время сохранял лидерство благодаря своей эффективности и надёжности.

Сегодня трамваи во многих российских городах постепенно заменяют на автобусы и метро, но память о них остаётся — как о королях советских улиц.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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