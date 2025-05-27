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Катализатор крошится, а вы не замечаете: как пыль убивает двигатель

2:22
Авто

Когда катализатор засоряется, а мотор начинает "захлёбываться", растёт расход топлива и пропадает динамика, некоторые водители идут на сомнительный шаг — просто сверлят в катализаторе отверстия. На первый взгляд, это дешёвая альтернатива дорогостоящей замене. Но на деле такой подход может стать началом больших технических и юридических проблем.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Как работает катализатор

Каталитический нейтрализатор - важнейшая часть выхлопной системы. Он не просто очищает газы от вредных соединений, но и снижает нагрузку на окружающую среду. При этом он действительно создаёт небольшое сопротивление потоку газов. Некоторые автолюбители считают, что это мешает двигателю "дышать", и пытаются обойти проблему варварским способом — сверлением.

Почему это опасно

При сверлении старого катализатора разрушается его внутренняя керамика. Образуется мелкая пыль, которая, попав в камеру сгорания, превращается в настоящий абразив. Это ускоряет износ цилиндров, поршней и колец, снижает компрессию и мощность. Результат — капитальный ремонт двигателя, стоимость которого многократно превышает цену нового катализатора.

Даже если кажется, что мотор стал отзывчивее, это ощущение обманчиво и краткосрочно. На деле двигатель получает дополнительную нагрузку и со временем теряет ресурс.

Нарушение закона и техрегламента

С точки зрения законодательства, любые вмешательства в работу системы нейтрализации выхлопа — это нарушение. Установка "обманок" для лямбда-зондов, удаление катализатора или установка пламегасителя может привести к штрафу и проблемам на техосмотре. ГАИ официально предупреждает: такие модификации считаются незаконными, даже если автомобиль визуально работает исправно.

Когда катализатор действительно пора менять

Ресурс катализатора составляет в среднем 150-200 тысяч км пробега. После этого он начинает терять эффективность или вовсе перестаёт работать. Да, новая деталь стоит недёшево. Но любые обходные решения - это игра с огнём. Надёжнее - заменить катализатор на сертифицированный элемент и сохранить здоровье двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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