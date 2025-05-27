Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Прорыв в моделировании: учёные нашли способ обойти ограничения суперкомпьютеров
Худей и качай мышцы не выходя из дома: эта гибридная тренировка заменит вам поход в спортзал
Лайфхаки от мамы: что мы забыли, но советские хитрости работают и сейчас
Аргумент на лицо: кареглазый Денис Клявер показал голубоглазого сына
Фрукты, которые теперь не страшно есть: уксусный трюк против невидимой химии
Бура — новая звезда в уборке: чем она лучше соды и зачем её использовать

Шины стареют, автомобиль меняется — зачем тогда второй комплект на дисках

2:16
Авто

Многие автолюбители выбирают, на первый взгляд, удобное решение — купить два полных комплекта колёс на каждый сезон, сразу с литыми дисками. Это позволяет менять колёса самостоятельно, без очередей в шиномонтажах и лишних затрат. Снял — поставил — поехал. Но действительно ли это оправдано?

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Где скрыты реальные расходы

На практике такая схема начинает приносить экономию только спустя 10 лет. Да, столько должно пройти, чтобы отказ от сезонной переустановки шин начал хоть как-то окупаться. Особенно это касается популярных типоразмеров вроде 225/60 R17 — их обслуживание на сервисе стоит относительно недорого, а потому выгода от "гаражного” подхода нивелируется.

Всё равно придётся в сервис

Первые 30 000 км всё идёт гладко. Но уже спустя пару лет появляются признаки дисбаланса: дрожание в руле, ухудшение плавности хода. Без визита к специалистам не обойтись. К 50-60 тысячам км добавляются проблемы посерьёзнее: постоянное падение давления (обычно из-за старых ниппелей), мелкие проколы, трещины — и снова расходы.

Когда автомобиль приближается к пробегу 80-90 тысяч, а возраст переваливает за 5 лет, шины практически изношены. Особенно быстро приходят в негодность бюджетные модели, даже если они использовались аккуратно.

Что происходит на практике

Редко кто эксплуатирует комплект шин 7 лет подряд. Чаще всего за это время автомобиль либо продают, либо меняют на другую модель — с иными размерами колёс. В результате заранее купленные комплекты уже не подходят. Потраченные деньги превращаются в балласт, который сложно продать и жалко выбросить. Два комплекта колёс на литых дисках — это удобно, но не выгодно. Реальной экономии нет, если не планируете ездить на одной и той же машине больше десяти лет без замены. Так что перед покупкой стоит задуматься: платить за комфорт или сэкономить на рациональности?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Прорыв в моделировании: учёные нашли способ обойти ограничения суперкомпьютеров
Худей и качай мышцы не выходя из дома: эта гибридная тренировка заменит вам поход в спортзал
Лайфхаки от мамы: что мы забыли, но советские хитрости работают и сейчас
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене?
Аргумент на лицо: кареглазый Денис Клявер показал голубоглазого сына
Фрукты, которые теперь не страшно есть: уксусный трюк против невидимой химии
Бура — новая звезда в уборке: чем она лучше соды и зачем её использовать
Сотрудник заправил, а вы даже не заметили: спешка, ошибки и лючки, которые остаются открытыми на трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.