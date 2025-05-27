Шины стареют, автомобиль меняется — зачем тогда второй комплект на дисках

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Многие автолюбители выбирают, на первый взгляд, удобное решение — купить два полных комплекта колёс на каждый сезон, сразу с литыми дисками. Это позволяет менять колёса самостоятельно, без очередей в шиномонтажах и лишних затрат. Снял — поставил — поехал. Но действительно ли это оправдано?

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Где скрыты реальные расходы

На практике такая схема начинает приносить экономию только спустя 10 лет. Да, столько должно пройти, чтобы отказ от сезонной переустановки шин начал хоть как-то окупаться. Особенно это касается популярных типоразмеров вроде 225/60 R17 — их обслуживание на сервисе стоит относительно недорого, а потому выгода от "гаражного” подхода нивелируется.

Всё равно придётся в сервис

Первые 30 000 км всё идёт гладко. Но уже спустя пару лет появляются признаки дисбаланса: дрожание в руле, ухудшение плавности хода. Без визита к специалистам не обойтись. К 50-60 тысячам км добавляются проблемы посерьёзнее: постоянное падение давления (обычно из-за старых ниппелей), мелкие проколы, трещины — и снова расходы.

Когда автомобиль приближается к пробегу 80-90 тысяч, а возраст переваливает за 5 лет, шины практически изношены. Особенно быстро приходят в негодность бюджетные модели, даже если они использовались аккуратно.

Что происходит на практике

Редко кто эксплуатирует комплект шин 7 лет подряд. Чаще всего за это время автомобиль либо продают, либо меняют на другую модель — с иными размерами колёс. В результате заранее купленные комплекты уже не подходят. Потраченные деньги превращаются в балласт, который сложно продать и жалко выбросить. Два комплекта колёс на литых дисках — это удобно, но не выгодно. Реальной экономии нет, если не планируете ездить на одной и той же машине больше десяти лет без замены. Так что перед покупкой стоит задуматься: платить за комфорт или сэкономить на рациональности?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

