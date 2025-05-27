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Выезд на шашлыки может закончиться конфискацией авто — что нужно знать заранее

2:17
Авто

Тёплая весна так и зовёт вырваться из города - устроить пикник, пожарить шашлыки и просто отдохнуть на природе. Многие отправляются за город на машине, чтобы насладиться свежим воздухом. Но то, что начинается как беззаботная прогулка, всё чаще заканчивается неприятными встречами с ГАИ и штрафами.

Сотрудник ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сотрудник ДПС

Почему выезд на природу может обернуться проблемой

Многие водители даже не подозревают, что обычная парковка у леса или озера может нарушать закон. Всё чаще на практике применяются нормы, о которых мало кто знает — и именно они становятся причиной самых обидных штрафов.

Статья 8.39 КоАП РФ запрещает заезд на охраняемые природные территории. Если вы заехали туда, где этого делать нельзя, штраф составит от 3000 до 4000 рублей. А если инспектор сочтёт, что автомобиль использовался как "орудие правонарушения" — машину могут конфисковать.

Что делать при противопожарном режиме

Весной и летом в регионах часто вводят противопожарный режим. В этот период въезд даже в обычный лес может стать основанием для штрафа — от 1500 до 5000 рублей. Причём нарушением будет не только костёр, но и просто нахождение машины в запрещённой зоне.

Парковка у водоёмов — особый случай

Даже если вы остановились у реки или озера на твёрдой поверхности, стоит быть осторожным. По статье 8.42 КоАП РФ запрещено парковать авто вне специально оборудованных мест в водоохранной зоне. Штраф за такую остановку — от 3000 до 4500 рублей.

Закон не делает скидок на хорошую погоду. Поэтому перед поездкой обязательно проверьте:

  • не является ли выбранная территория природоохранной;
  • не введён ли в регионе противопожарный режим;
  • оборудовано ли место для стоянки.

Лучше предупредить, чем объяснять

Приятный весенний день не должен заканчиваться визитом к инспектору и неожиданными расходами. Чуть больше внимания к маршруту и правилам — и отдых пройдёт спокойно, без лишнего стресса и пустых штрафов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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