Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытый чемпион зала: этот тренажёр жжёт жир лучше беговой дорожки
В британских магазинах запускают премиальные коктейли: четыре новых вкуса для вечеринки
Гель-лак подпортил ногти? Вот как быстро восстановить пластину
Трубы, которые пахнут хуже свалки? Вот что делать, чтобы спасти кухню и ванную
Кто знал, что два ингредиента могут так быстро привести в форму живот
Дом-2 калечит мозги: Яна Поплавская потребовала вернуть на ТВ нормальных русских девушек
Куст жив, а ягод нет? Это удобрение оживит даже мертвую смородину
Что на самом деле нужно вашей собаке: 10 простых способов сделать вашу собаку счастливее
Топ-8 гастрономических направлений России: где уникальная кухня погружает в местную культуру

Групповая мото-поездка: одна ошибка — и цепная реакция

2:27
Авто

Сезон поездок открыт, и для многих это пора планировать новые маршруты и захватывающие путешествия. Групповые поездки — отличный способ разделить эмоции с единомышленниками, но при этом они требуют особой дисциплины. Каждый поворот, торможение или манёвр может повлиять на всех участников — именно поэтому важно двигаться слаженно и строго по правилам.

Cezeta
Фото: commons.wikimedia.org by Stiopa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cezeta

До старта: что нужно учесть

Перед выездом тщательно спланируйте маршрут, оцените погоду и продолжительность поездки. Особенно это важно для новичков — в дороге внимание должно быть предельным с первого до последнего километра. Проведите брифинг: обсудите порядок построения, среднюю скорость, опасные участки и места остановок.

Проверьте технику: заправка, аптечка, средства защиты — всё должно быть на месте. Если в группе много участников, есть шанс, что у кого-то возникнут технические проблемы. Это тормозит движение всей колонны, поэтому к каждой поездке нужно готовиться ответственно.

Оптимальный состав и движение

Наиболее комфортный состав группы — от 5 до 7 мотоциклов. Это позволяет держать колонну плотной и контролируемой, не мешая другим участникам движения.

На шоссе — двигайтесь в шахматном порядке. Это даёт пространство для манёвра и снижает риск столкновений. На узких дорогах стройтесь в одну линию, соблюдая интервал не менее двух секунд — такой промежуток даст возможность затормозить в экстренной ситуации.

Никогда не едьте вровень с другим участником. Манёвренность — ключ к безопасности. Будьте внимательны к другим в колонне, отслеживайте изменения в движении, подавайте сигналы при изменении скорости или перестроении.

Если вы отстали

Потеряли контакт с группой? Сохраняйте спокойствие и догоняйте без лишней суеты. Не нужно устраивать рискованных гонок — лучше безопасно вернуться в строй. Опытные участники всегда поддерживают новичков, а уверенность и порядок в движении помогают избежать критических ситуаций.

Групповая езда — это не просто про километры, это про доверие, внимание и умение работать в команде. Соблюдая простые правила, вы получите не только удовольствие от поездки, но и уверенность в безопасности.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
"Лютый завоз" мигрантов: Ямал готовят к наплыву рабочих из Узбекистана
Украина столкнулась с нехваткой пленных: кого Киев отдал в обмен на россиян
Управлять светом, как программой: найден ключ к энергетически эффективным компьютерам
С 1 июня — налог на переводы? Юристы раскрыли правду о панике в сети
Картошка в Белоруссии закончилась: Путин удивлён — Орешкин докладывает
Рождён после смерти — с правом на пенсию: в Госдуме решают судьбу особых детей
"Жрут и балдеют": протоиерей обрушился на неушедших на СВО россиян
Кулинарная книга советской хозяйки: что можно было приготовить из трёх ингредиентов
Прямые рейсы и упрощённые визы для россиян: как выбрать идеальный отдых этим летом
Надёжный автомат исчезает с конвейеров — автолюбители теряют последнюю опору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.