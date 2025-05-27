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Кофе, сигарета, смартфон — что из этого скоро может стать поводом для штрафа на дороге

2:20
Авто

Инициатива российского министерства транспорта запретить водителям использовать посторонние предметы за рулём вызвала волну обсуждений. Хотя предложение появилось ещё осенью 2024 года, громкая реакция в СМИ пошла лишь в начале 2025-го.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Что именно хотят запретить

В основе инициативы — поправки к пункту 2.7 ПДД. Минтранс предлагает ограничить использование устройств, не входящих в конструкцию автомобиля, если они требуют манипуляций руками и отвлекают внимание. Исключение составит только голосовое управление — например, навигатором.

Речь в первую очередь идёт об электронике: смартфонах, планшетах и других гаджетах. Многие водители продолжают использовать их во время движения, смотрят видео или переключают музыку, что значительно повышает риск ДТП. Именно с этим и планируют бороться чиновники.

А как же кофе и сигареты?

Несмотря на опасения водителей, запрет на бытовые действия за рулём — вроде кофе, перекуса или курения — в законопроекте не предусмотрен. Под новые нормы попадают только устройства, а не повседневные привычки. Так что штраф за бутерброд или стакан с напитком — это больше страшилка, чем реальность.

Особый акцент сделан на вейпы — их применение, скорее всего, будет ограничено, в отличие от обычных сигарет, которые пока остаются легальными за рулём.

Когда всё это вступит в силу

Конкретных дат пока нет. Поправки находятся на стадии общественного обсуждения, и Минтранс планирует доработать их совместно с ГАИ. В ведомстве подчёркивают: никаких новых штрафов за еду или напитки в автомобиле вводиться не будет.

Юридические риски

Если бы инициатива прошла в первоначальном виде, это могло бы привести к лавине спорных постановлений. Пока механизм обжалования таких штрафов несовершенен, и водители рисковали бы оказаться в абсурдной ситуации: например, получить взыскание за то, что просто держали в руках бутылку воды.

Автоюристы советуют не паниковать. Сейчас по закону запрещено только говорить по телефону без гарнитуры. Остальное — вне зоны регулирования.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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