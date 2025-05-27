Кофе, сигарета, смартфон — что из этого скоро может стать поводом для штрафа на дороге

Инициатива российского министерства транспорта запретить водителям использовать посторонние предметы за рулём вызвала волну обсуждений. Хотя предложение появилось ещё осенью 2024 года, громкая реакция в СМИ пошла лишь в начале 2025-го.
В основе инициативы — поправки к пункту 2.7 ПДД. Минтранс предлагает ограничить использование устройств, не входящих в конструкцию автомобиля, если они требуют манипуляций руками и отвлекают внимание. Исключение составит только голосовое управление — например, навигатором.
Речь в первую очередь идёт об электронике: смартфонах, планшетах и других гаджетах. Многие водители продолжают использовать их во время движения, смотрят видео или переключают музыку, что значительно повышает риск ДТП. Именно с этим и планируют бороться чиновники.
Несмотря на опасения водителей, запрет на бытовые действия за рулём — вроде кофе, перекуса или курения — в законопроекте не предусмотрен. Под новые нормы попадают только устройства, а не повседневные привычки. Так что штраф за бутерброд или стакан с напитком — это больше страшилка, чем реальность.
Особый акцент сделан на вейпы — их применение, скорее всего, будет ограничено, в отличие от обычных сигарет, которые пока остаются легальными за рулём.
Конкретных дат пока нет. Поправки находятся на стадии общественного обсуждения, и Минтранс планирует доработать их совместно с ГАИ. В ведомстве подчёркивают: никаких новых штрафов за еду или напитки в автомобиле вводиться не будет.
Если бы инициатива прошла в первоначальном виде, это могло бы привести к лавине спорных постановлений. Пока механизм обжалования таких штрафов несовершенен, и водители рисковали бы оказаться в абсурдной ситуации: например, получить взыскание за то, что просто держали в руках бутылку воды.
Автоюристы советуют не паниковать. Сейчас по закону запрещено только говорить по телефону без гарнитуры. Остальное — вне зоны регулирования.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.