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Штраф за несуществующую эвакуацию: технология пугает точнее гаишника

Авто

С 15 февраля 2025 года проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) стал платным для всех водителей — как для транзитных, так и для жителей столицы. И почти сразу автомобилисты заметили странность: в банковских приложениях и сервисах проверки штрафов начали появляться уведомления о взысканиях на 5, 10 или 15 рублей с подписью "эвакуация на штрафстоянку". Хотя машины никуда не увозили.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Что это за списания

Как оказалось, это вовсе не штрафы. Это обычная плата за проезд по платной трассе, просто отображается она некорректно. В официальных источниках, таких как Госуслуги или приложение "Парковки России", все операции видны правильно — как оплата проезда.

МСД делится на 9 зон. В часы пик (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) за каждую зону взимается по 5 рублей. Если проехать сразу несколько зон, сумма увеличивается соответственно.

Ошибочное отображение — это сбой в сторонних приложениях. Именно там суммы сопровождались странными подписями, например, "перемещение на спецстоянку". На деле же это обычная автоматическая оплата проезда.

Что делать водителям

Беспокоиться не о чем. Все списания корректны и соответствуют пройденным участкам. Разработчики уже устранили проблему с некорректным отображением, но если сомневаетесь — сверяйте информацию в официальных источниках:

  • приложение "Парковки России";
  • сайт msd. mos. ru;
  • Госуслуги;
  • банковские сервисы (с оглядкой на возможные визуальные ошибки).

Ассоциация московского парковочного пространства подтвердила, что сам механизм оплаты работает корректно. Проблема касалась только внешнего отображения данных в сторонних сервисах. Разработчики этих приложений уже получили уведомления с требованием устранить сбой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 274 285 человека (2025), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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