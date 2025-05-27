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Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают

2:41
Авто

Система Старт-Стоп - уже норма даже в базовых комплектациях современных автомобилей. Она появилась как ответ на всё более жёсткие экологические нормы, но с тех пор успела вызвать немало споров. Многие водители до сих пор считают её скорее раздражающей, чем полезной.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Как всё начиналось

Первые версии этой технологии были громоздкими, дорогими и требовали серьёзных доработок автомобиля. Чтобы машина могла сохранять работу тормозов и электроники при выключенном моторе, инженерам приходилось создавать сложные схемы. Тогда массовое внедрение выглядело сомнительным.

Сегодня всё иначе: на светофоре или в пробке двигатель сам отключается, а стоит водителю отпустить тормоз — как тут же запускается снова. Несмотря на удобство и автоматизацию, многие по-прежнему предпочитают отключать эту систему.

Почему водители недовольны

Главная причина - повышенный износ. Чтобы система работала, автомобиль должен быть оснащён усиленным стартером, мощным аккумулятором и адаптированным генератором. Всё это увеличивает цену машины. Но даже с усиленными компонентами стартер всё равно подвергается гораздо большей нагрузке, чем в авто без этой функции. Чем чаще он работает — тем быстрее изнашивается.

Аккумуляторы, несмотря на устойчивость к циклам перезапуска, со временем теряют ёмкость. Особенно это заметно при частых глубоких разрядах. А замена такого аккумулятора - удовольствие не из дешёвых.

А как же двигатель

Есть мнение, что система преждевременно "убивает" двигатель, ведь каждое включение — это стресс. Это отчасти верно, но есть нюанс: мотор запускается только после прогрева, когда масло успевает разойтись по основным узлам. В этом смысле такие старты даже мягче, чем холодные, особенно утром.

Однако и здесь есть минус: при каждом включении система тормозит начало движения. Задержка может составлять 0,3-0,5 секунды — для спокойной езды это мелочь, но в плотном потоке или при резком старте такая пауза может сыграть злую шутку.

Для кого система полезна

Старт-Стоп чаще всего применяют в "мягких" гибридах, где она дополняет работу электроники. В городском цикле она действительно экономит топливо и снижает выбросы. Но если авто используется в условиях частых остановок, холода или перегрузок — водители всё чаще делают выбор в пользу её отключения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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