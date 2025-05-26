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Октановое число — это не просто цифра: оно решает судьбу вашего двигателя

2:25
Авто

Многие водители считают, что разницы между бензином АИ-92 и АИ-95 почти нет. Однако правильный выбор топлива - это не просто вопрос экономии, а важный фактор, напрямую влияющий на здоровье двигателя.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Как делают современный бензин

В последние годы технологии производства топлива сильно изменились. Раньше октановое число повышали с помощью свинцовых соединений, но из-за их вреда для человека и природы они ушли в прошлое. Теперь бензин насыщают более безопасными компонентами — это влияет и на качество, и на цену.

Базовое топливо без присадок редко имеет октановое число выше 80, чего явно недостаточно для современных моторов. Поэтому в дело вступают химические усилители, самые популярные из которых — метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Он повышает октановое число, стабилизирует смесь и улучшает воспламенение.

Фактически, АИ-92 и АИ-95 получают из одного сырья, но наполняют разными наборами присадок. Именно в этом и кроется их отличие.

Почему это важно

АИ-95 содержит больше компонентов, защищающих двигатель от детонации — явления, при котором топливо воспламеняется не в нужный момент, а хаотично. Это особенно критично для турбодвигателей и новых моделей авто с высокой степенью сжатия.

Использование АИ-92 в машине, рассчитанной на 95-й, может обернуться серьёзной перегрузкой и ускоренным износом поршневой группы. Это не просто снизит ресурс двигателя, а приведёт к его преждевременному выходу из строя.

Почему в России любят АИ-92

Во многих странах низкооктановое топливо постепенно уходит в прошлое. В России же АИ-92 сохраняет популярность — в первую очередь потому, что немало автомобилей всё ещё сконструировано под него. Для таких машин АИ-92 остаётся рабочим и экономичным вариантом.

Однако для современных двигателей правильнее использовать АИ-95. Это уменьшит вредные выбросы, обеспечит стабильную работу мотора и позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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