Принял таблетку — остался без прав: водители попадают в ловушку ПДД

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С каждым годом растёт число водителей, лишённых прав за так называемое наркотическое опьянение, хотя они не употребляли никаких запрещённых веществ. В основе этого тревожного тренда — несовершенство законодательства: в нём до сих пор не прописано, какой уровень психоактивных веществ в крови считается допустимым. В результате даже следы препаратов из домашней аптечки могут обернуться тяжёлыми последствиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомоибль ДПС

Когда капли для сердца превращаются в проблему

Современные тест-системы способны находить следы веществ в микродозах. Казалось бы, обычные сердечные капли, лекарства от простуды или диареи — что может пойти не так? Но если в составе есть фенобарбитал, метоклопрамид, лоперамид или фенилэфрин, результат анализа может быть расценён как наркотическое опьянение. Водитель рискует лишиться прав.

Например, валокордин и корвалол содержат фенобарбитал — вещество из списка контролируемых. Оно способно вызывать сонливость и нарушать координацию. Причём приборы фиксируют его даже спустя месяц после приёма.

Что ещё в зоне риска:

Препараты от диареи (лоперамид) — могут тормозить нервную систему.

Средства от тошноты и язвы (метоклопрамид, метацин) — вызывают сонливость.

Спазмолитики (бускопан) и лекарства с красавкой — влияют на реакцию и внимание.

Антигистамины первого поколения (димедрол, супрастин, тавегил) — замедляют скорость реакции.

Простудные лекарства с фенилэфрином (терафлю, ринза, капли в нос и глаза) — нарушают зрение.

Бета-блокаторы (пропранолол, метопролол) и снотворные — влияют на нервную систему.

Лекарства + закон = тупик

Даже если препарат был принят легально, без рецепта, и давно - это не гарантирует спокойствия. Если инспектор отправит на медосвидетельствование, а анализ покажет следы указанных веществ, суд может лишить прав. Часто такие дела сопровождаются затянутыми слушаниями, посещениями нарколога и борьбой за восстановление водительского удостоверения.

Для недобросовестных инспекторов эта ситуация - удобный инструмент давления и коррупции. А для водителей — юридический лабиринт без очевидного выхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

