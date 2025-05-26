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Давление в шинах немного выше — а расход топлива ниже: но не всё так просто

2:31
Авто

На длинных маршрутах каждый литр топлива становится важным, и водители нередко прибегают к хитростям ради экономии. Один из таких методов - повышение давления в шинах. Но действительно ли он работает?

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Что рекомендуют производители

Шины разрабатываются для работы в определённом диапазоне давления — как правило, от 2 до 3 атмосфер, в зависимости от типа авто и условий его эксплуатации. Конкретные параметры обычно указаны на табличке в проёме водительской двери.

Тем не менее, водитель может немного отклоняться от рекомендаций, подстраиваясь под собственные условия. Даже при езде без груза допустимо использовать максимально разрешённые производителем значения. Главное - действовать в пределах разумного.

Как это влияет на расход топлива

Жёсткая, чуть перекачанная шина меньше деформируется при движении. Это снижает сопротивление качению, а значит, и потребление топлива. Производители шин утверждают, что повышение давления на 0,15 атмосферы может улучшить показатели качения на 5%. На практике это позволяет сэкономить до 10-12% топлива при езде по трассе.

Особенно заметен эффект у автомобилей с двигателем объёмом около 1,6 литра: расход может сократиться на 1 литр на каждые 100 км. И хотя цифры кажутся скромными, при длительных поездках это оборачивается реальной выгодой.

Есть ли риски

Да, и они вполне реальные. Повышение давления свыше рекомендованных значений на 0,3-0,5 атмосферы ведёт к ускоренному и неравномерному износу шин. Особенно страдает центральная часть протектора, что сокращает общий срок службы покрышек.

Важно: если ехать со скоростью выше 100-120 км/ч, экономия на топливе исчезает — аэродинамическое сопротивление возрастает и сводит эффект от перекачанных шин к нулю.

Когда повышение давления оправдано

Многие производители советуют перед выездом на трассу немного увеличивать давление — на 0,2-0,3 атмосферы. Особенно это полезно для низкопрофильных шин (например, R16 и выше), которые лучше переносят такие корректировки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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