Топ-5 малоизвестных советских грузовиков: забытые рабочие лошадки

Советский автопром оставил после себя целую плеяду легендарных грузовиков — КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ и ГАЗ знали все.
Но в тени остались десятки моделей, которые были не менее интересными, а порой — даже уникальными. Эти машины разрабатывались для узких задач, экспериментальных программ или просто "не попали во время". Вот пять самых малоизвестных грузовиков СССР, которые заслуживают внимания.
1. НАМИ-058 "Белка" (1958)
Тип: компактный городской грузовик. Грузоподъёмность: 500 кг.
Особенность: миниатюрный и манёвренный автомобиль для коммунальных служб. Выглядел как смесь фургона и игрушки.
Почему забыли: был признан слишком "мелким" для массового выпуска в индустриальной стране.
2. ЕрАЗ-762 (Армения)
Тип: развозной фургон. Грузоподъёмность: 750 кг.
Особенность: производился в Ереване, имел надёжную, но жёсткую конструкцию. Работал в основном в республиках Закавказья.
Почему забыли: вне Армении почти не встречался, да и удобством не отличался.
3. ЗИЛ-118К "Юность" (1967-1970-е)
Тип: представительский микроавтобус. Грузоподъёмность: не ключевой параметр, но вмещал 9 пассажиров
Особенность: создавался на базе лимузина ЗИЛ-111. Использовался для встречи иностранных делегаций, возил партийную элиту.
Почему забыли: выпускался малыми сериями, почти как ручная сборка. До "народа" не дошёл.
4. ЛАЗ-360 (опытный, 1960-е)
Тип: городской грузовик на базе автобуса. Грузоподъёмность: около 1,5 т.
Особенность: эксперимент — из кузова автобуса ЛАЗ сделали грузовик с цельнометаллическим фургоном.
Почему забыли: непрактичен для массового производства, не был утверждён для серийной линии.
5. Москвич-415 (1957)
Тип: пикап-внедорожник. Грузоподъёмность: до 500 кг.
Особенность: на базе легковушки создали полноприводный пикап. Очень перспективная идея для сельской местности.
Почему забыли: посчитали избыточным. Проект свернули, уступив УАЗам и ГАЗам.
Малоизвестные грузовики СССР — это настоящие машины-фантомы: они существовали, работали и даже впечатляли, но остались за кадром истории.
Кто-то из них не дошёл до серии, кого-то поглотила бюрократия, а кого-то просто не заметили. Но именно такие редкие модели и формируют второй пласт автомобильного наследия СССР — не только громкие марки, но и те, кто незаметно делал своё дело.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.