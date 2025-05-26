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Топ-5 малоизвестных советских грузовиков: забытые рабочие лошадки

3:07
Авто

Советский автопром оставил после себя целую плеяду легендарных грузовиков — КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ и ГАЗ знали все.

Китабский район, Кайнарбулак, ЕрАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китабский район, Кайнарбулак, ЕрАЗ

Но в тени остались десятки моделей, которые были не менее интересными, а порой — даже уникальными. Эти машины разрабатывались для узких задач, экспериментальных программ или просто "не попали во время". Вот пять самых малоизвестных грузовиков СССР, которые заслуживают внимания.

1. НАМИ-058 "Белка" (1958)

Тип: компактный городской грузовик. Грузоподъёмность: 500 кг.

Особенность: миниатюрный и манёвренный автомобиль для коммунальных служб. Выглядел как смесь фургона и игрушки.

Почему забыли: был признан слишком "мелким" для массового выпуска в индустриальной стране.

2. ЕрАЗ-762 (Армения)

Тип: развозной фургон. Грузоподъёмность: 750 кг.

Особенность: производился в Ереване, имел надёжную, но жёсткую конструкцию. Работал в основном в республиках Закавказья.

Почему забыли: вне Армении почти не встречался, да и удобством не отличался.

3. ЗИЛ-118К "Юность" (1967-1970-е)

Тип: представительский микроавтобус. Грузоподъёмность: не ключевой параметр, но вмещал 9 пассажиров

Особенность: создавался на базе лимузина ЗИЛ-111. Использовался для встречи иностранных делегаций, возил партийную элиту.

Почему забыли: выпускался малыми сериями, почти как ручная сборка. До "народа" не дошёл.

4. ЛАЗ-360 (опытный, 1960-е)

Тип: городской грузовик на базе автобуса. Грузоподъёмность: около 1,5 т.

Особенность: эксперимент — из кузова автобуса ЛАЗ сделали грузовик с цельнометаллическим фургоном.

Почему забыли: непрактичен для массового производства, не был утверждён для серийной линии.

5. Москвич-415 (1957)

Тип: пикап-внедорожник. Грузоподъёмность: до 500 кг.

Особенность: на базе легковушки создали полноприводный пикап. Очень перспективная идея для сельской местности.

Почему забыли: посчитали избыточным. Проект свернули, уступив УАЗам и ГАЗам.

Малоизвестные грузовики СССР — это настоящие машины-фантомы: они существовали, работали и даже впечатляли, но остались за кадром истории.

Кто-то из них не дошёл до серии, кого-то поглотила бюрократия, а кого-то просто не заметили. Но именно такие редкие модели и формируют второй пласт автомобильного наследия СССР — не только громкие марки, но и те, кто незаметно делал своё дело.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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