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Машину тянет в сторону: одна деталь может привести к штрафу и запрету на вождение

2:26
Авто

Многие водители знакомы с ситуацией, когда автомобиль внезапно начинает тянуть вбок — при разгоне, торможении или даже при езде по прямой. Это может быть как мелкий сбой, так и серьёзная неисправность, за которую можно получить штраф и запрет на дальнейшее движение.

Водитель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Начните с дороги и давления в шинах

Иногда причина оказывается простой - дорога имеет уклон для отвода воды. В таких случаях достаточно чуть подруливать, чтобы сохранить курс. Но если поверхность ровная, ищите проблему в машине.

Первым делом проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым на всех колёсах и соответствовать рекомендациям производителя. Даже незначительное отклонение может привести к уводу автомобиля.

Тормозной суппорт и перегрев

Одна из причин - подклинивший тормозной суппорт. Если одно из колёс заметно горячее остальных, это верный признак. Когда тормозная система затягивает колесо, автомобиль начинает тянуть в сторону. Такая неисправность не просто опасна — она официально запрещена к эксплуатации, и за неё положен штраф в 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ.

Развал и схождение — критически важны

Чаще всего проблема в нарушении углов развала и схождения. Эти параметры нужно проверять минимум раз в два года. Но многие водители обращаются в сервис только тогда, когда шины начинают стираться особенно быстро или авто перестаёт держать прямую.

Если с резиной всё нормально, но машину всё равно тянет, настройка углов может кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Ошибки при замене деталей

Если недавно меняли только одну пружину или амортизатор, вполне вероятно, что именно это вызывает дисбаланс. Парные детали — как обувь: менять нужно сразу обе, иначе машина теряет устойчивость и начинает отклоняться от курса.

Рулевое управление и шины

Резина тоже может быть причиной. Особенно если на одно колесо поставили запаску, а остальные остались старыми. Но ещё чаще виноваты рулевая тяга и люфты в механизме управления. Их часто сопровождает стук - это чёткий сигнал, что визит в сервис откладывать нельзя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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