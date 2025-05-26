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Китайская машина — отличное хобби, если вы любите поиски и разочарования

Авто

Китайские автомобили быстро набирают популярность в России, вытесняя привычные японские, корейские, немецкие и американские бренды. Однако не все водители в восторге от этих перемен: эксплуатация машин из КНР часто оказывается сложнее, чем ожидалось.

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

Раньше было проще

Во времена, когда на дорогах доминировали отечественные авто и проверенные иномарки, большинство неисправностей можно было устранить самостоятельно. Масло, тормозные колодки, фильтры - всё это легко находилось по VIN-коду, а ремонт часто проводился прямо в гараже. При необходимости выручали механики на СТО или официальные дилеры.

Что изменили китайские машины

Современные авто из Китая также требуют регулярного обслуживания: замены масла, фильтров, тормозных дисков и свечей. Но теперь есть одна большая проблема - доступность запчастей. Даже простая поломка может обернуться многоступенчатым квестом.

С расходниками всё ещё терпимо, но вот с кузовными деталями, фарами или элементами интерьера — беда. Запчасти не всегда находятся по VIN-коду, каталоги могут выдавать ошибки, а даже простые элементы — вроде болтов или клипс — приходится искать по рынкам или в специальных сервисах методом перебора.

Что это значит для покупателя

Ожидание нужной детали у дилера может затянуться на недели, а то и месяцы. Автомобильные разборки редко предлагают компоненты для китайских моделей, а магазины не балуют ассортиментом. В итоге ремонт превращается в сложную и затратную историю.

Что нужно учитывать

Сегодня выбирать автомобиль — это не только вопрос дизайна или комплектации. Всё чаще на первый план выходит вопрос: а смогу ли я его обслуживать? Прежде чем сделать ставку на китайский бренд, важно изучить доступность сервиса и запчастей. В противном случае — вместо удовольствия от вождения придётся столкнуться с чередой затрат и хлопот.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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