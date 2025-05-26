Скрытый срок годности шин: производители не афишируют, но предупреждают

Водителям всегда важно понимать, как долго можно ездить на летних шинах и когда наступает момент, когда их пора менять.
При нормальной эксплуатации летние шины могут проходить от 40 000 до 60 000 км, что соответствует примерно 5-6 годам использования. Но этот срок — не аксиома. Всё зависит от того, как и где вы ездите. Если часто приходится двигаться по разбитым дорогам, колеям, ямам и прочим неровностям, то шины изнашиваются гораздо быстрее.
Также имеет значение стиль вождения: агрессивный разгон и резкие торможения, особенно вне асфальта, заметно снижают ресурс. Обычно шины редко служат больше 5 лет без потери качеств.
Есть несколько факторов, которые негативно влияют на срок службы шин:
Большинство производителей сходятся в оценках:
Важно: эти оценки актуальны только при надлежащем уходе и хранении шин.
Чтобы шины прослужили дольше:
Летние шины нужно менять, если:
Выбор правильных летних шин - залог безопасного и комфортного вождения. Соблюдая базовые рекомендации, вы не только продлите срок службы шин, но и обеспечите себе спокойствие на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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