Скрытый срок годности шин: производители не афишируют, но предупреждают

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Водителям всегда важно понимать, как долго можно ездить на летних шинах и когда наступает момент, когда их пора менять.

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Сколько служат летние шины

При нормальной эксплуатации летние шины могут проходить от 40 000 до 60 000 км, что соответствует примерно 5-6 годам использования. Но этот срок — не аксиома. Всё зависит от того, как и где вы ездите. Если часто приходится двигаться по разбитым дорогам, колеям, ямам и прочим неровностям, то шины изнашиваются гораздо быстрее.

Также имеет значение стиль вождения: агрессивный разгон и резкие торможения, особенно вне асфальта, заметно снижают ресурс. Обычно шины редко служат больше 5 лет без потери качеств.

Что ускоряет износ

Есть несколько факторов, которые негативно влияют на срок службы шин:

перегрузка машины;

резкие перепады температуры весной и осенью;

качество резины, зависящее от производителя;

контакт с техническими жидкостями и реагентами;

нарушения в регулировке колёс;

воздействие ультрафиолета в жаркие солнечные дни.

Что говорят производители

Большинство производителей сходятся в оценках:

До 10 лет - максимально возможный срок службы, но только при идеальном хранении.

- максимально возможный срок службы, но только при идеальном хранении. С 5 лет - возраст, после которого стоит проходить ежегодную проверку.

- возраст, после которого стоит проходить ежегодную проверку. 4-6 сезонов - реальный срок при активной езде.

Важно: эти оценки актуальны только при надлежащем уходе и хранении шин.

Как продлить срок службы

Чтобы шины прослужили дольше:

Регулярно проверяйте давление - оно указано в инструкции или на табличке в проёме водительской двери.

- оно указано в инструкции или на табличке в проёме водительской двери. Контролируйте износ протектора - минимальная допустимая глубина 1,6 мм.

- минимальная допустимая глубина 1,6 мм. Не перегружайте автомобиль.

Не превышайте скоростные ограничения.

Регулярно делайте балансировку и регулировку углов колёс.

Когда точно пора менять шины

Летние шины нужно менять, если:

прошло более 5-6 лет с даты производства;

глубина протектора снизилась до 1,6 мм;

есть повреждения (трещины, порезы, вздутия);

износ стал неравномерным - это говорит о проблемах с давлением или подвеской.

Выбор правильных летних шин - залог безопасного и комфортного вождения. Соблюдая базовые рекомендации, вы не только продлите срок службы шин, но и обеспечите себе спокойствие на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

