Сначала сэкономил время, потом вызвал пожарных: за что наказывают заправки

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Заправка автомобиля — привычная процедура для каждого водителя. Однако даже на таком, казалось бы, простом этапе можно допустить ошибки, которые приведут к финансовым потерям, поломкам и даже угрозе безопасности. Вот основные действия, которых следует избегать на АЗС.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Ошибки, которые могут дорого обойтись

1. Заправка с работающим двигателем

Многие водители, особенно в холодное время года, не глушат двигатель во время заправки. Это опасно: пары топлива легко воспламеняются, а неисправная система зажигания может дать искру. Даже современные автомобили не застрахованы от подобных рисков, особенно если были внесены изменения в выхлопную систему.

2. Курение на территории АЗС

Курение на заправке строго запрещено, даже внутри автомобиля. Пары бензина могут воспламениться от малейшей искры, что приведёт к пожару или взрыву. Штрафы за курение на АЗС варьируются от 500 до 1 500 рублей.

3. Использование мобильного телефона

Хотя современные исследования не подтверждают высокую вероятность воспламенения от мобильных устройств, многие АЗС запрещают их использование на территории. Это связано с тем, что электронные устройства могут стать источником искры, особенно в условиях высокой концентрации паров топлива.

4. Неправильное направление движения

На АЗС установлены определённые схемы движения. Заезд "против шерсти", сквозной проезд или разворот через территорию заправки могут привести к аварийным ситуациям и штрафам. Соблюдение правил движения на АЗС обеспечивает безопасность всех участников.

5. Заправка в неподходящие ёмкости

Некоторые водители пытаются заправить топливо в пластиковые канистры, не предназначенные для хранения горючих жидкостей. Такие ёмкости могут накапливать статическое электричество, что увеличивает риск воспламенения. Используйте только сертифицированные металлические или специальные пластиковые канистры для топлива.

Рекомендации для безопасной заправки

Глушите двигатель перед началом заправки.

Не курите и не используйте открытый огонь на территории АЗС.

Избегайте использования мобильных телефонов во время заправки.

Соблюдайте установленное направление движения и скоростной режим на АЗС.

Используйте только подходящие ёмкости для хранения и транспортировки топлива.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

