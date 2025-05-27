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Вибрация в руле — не просто шум от дороги, а признак большой беды

1:45
Авто

Вибрация рулевого колеса — это не просто дискомфорт, а сигнал о возможных проблемах с автомобилем. Одной из частых причин является износ шин, который может привести к серьёзным последствиям, включая ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути.

Шина
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шина

Почему изношенные шины вызывают вибрацию руля

  1. Неравномерный износ протектора. Если шины изнашиваются неравномерно, это может привести к дисбалансу колёс и, как следствие, к вибрации руля. Причинами неравномерного износа могут быть неправильное давление в шинах, несоответствие углов установки колёс или проблемы с подвеской.

  2. Повреждения шин. Грыжи, вздутия или другие повреждения шин могут вызвать вибрацию руля, особенно на высоких скоростях. Такие дефекты часто возникают из-за попадания в ямы или наезды на бордюры.

  3. Неправильная балансировка колёс. Если колёса не отбалансированы должным образом, это приводит к неравномерному вращению и вибрации руля. Балансировка особенно важна после замены шин или дисков.

Как предотвратить вибрацию руля из-за шин

  • Регулярно проверяйте состояние шин: осматривайте протектор на предмет неравномерного износа и повреждений.

  • Поддерживайте правильное давление в шинах: недостаточное или избыточное давление может привести к неравномерному износу и вибрации.

  • Проводите балансировку колёс: особенно после замены шин или при появлении вибрации.

  • Следите за углами установки колёс: регулярная проверка и корректировка развала-схождения поможет избежать неравномерного износа шин.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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