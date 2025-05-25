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Топ-5 самых быстрых мотоциклов СССР

2:49
Авто

В СССР мотоциклы создавались не только для сельской местности или армии, но и с расчётом на скорость и надёжность.

Хотя по мировым меркам они не всегда были лидерами, некоторые советские байки уверенно держались в категории "быстрых" для своего времени. Вот топ-5 самых быстрых мотоциклов Союза.

1. ИЖ-Юнкер (поздний ИЖ-Планета Спорт)

Макс. скорость: до 140 км/ч.

Двигатель: 350 куб. см, 32 л. с.

Особенность: один из самых "спортивных" мотоциклов СССР. Экспортировался за границу, даже в Великобританию. Лёгкий, агрессивный и не похожий на всё остальное в советском автопроме.

2. ЯВА-350 (лицензионно собиралась в СССР)

Макс. скорость: около 130-135 км/ч.

Двигатель: 343 куб. см, 26 л. с.

Фишка: чехословацкий бренд, но официально продавался в СССР и был мечтой советских мотоциклистов. Комфортная, надёжная, красивая. Обгоняла почти всё, что попадалось на дороге.

3. Минск ММВЗ-3.115 "Спорт"

Макс. скорость: до 125 км/ч.

Двигатель: 125 куб. см, двухтактный

Примета: лёгкий и манёвренный. Использовался в соревнованиях и в качестве начального байка для подростков, любящих погонять.

4. Урал М-67 с коляской (без коляски быстрее)

Макс. скорость (соло): до 120 км/ч.

Двигатель: 649 куб. см, 32 л. с.

Факт: тяжёлый, но очень тяговитый. На шоссе мог уверенно держать высокую скорость даже с пассажиром или грузом. Любим военными, мотоциклистами-дальнобойщиками и… ГАИ.

5. Днепр МТ-10

Макс. скорость: около 115 км/ч.

Двигатель: 650 куб. см, оппозит, 32 л. с.

Фишка: копия BMW R71. Очень устойчив на трассе, "по-немецки" надёжен, но тяжёлый. Настоящий "круизёр" своего времени.

Советские мотоциклы не гнались за рекордами скорости как их японские или западные собратья, но умели быть быстрыми, прочными и выносливыми. ИЖ-Планета Спорт по праву считается "ракета СССР на двух колёсах", а ЯВА — мечтой, ставшей реальностью для многих мотоциклистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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