Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее

Многие водители, особенно в холодное время года, совершают распространённую ошибку: сразу после включения зажигания поворачивают ключ в положение "Старт", не дожидаясь завершения предпусковой подготовки системы. Это может привести к ряду проблем, влияющих на работу двигателя и его компонентов.
После включения зажигания электроника автомобиля начинает опрос датчиков и диагностику систем. Если сразу запустить двигатель, система может не успеть завершить этот процесс, что приведёт к выбору усреднённых параметров работы. Это особенно критично в холодную погоду, когда требуется точная настройка топливной смеси.
При запуске двигателя без завершения предпусковой подготовки может произойти выброс несгоревшего топлива в катализатор, что ускоряет его износ и может привести к дорогостоящему ремонту.
Работа двигателя с неправильной топливной смесью в первые секунды после запуска увеличивает нагрузку на компоненты мотора, что со временем может привести к снижению его ресурса.
Выждите 2-5 секунд после включения зажигания, прежде чем запускать двигатель. Это позволит системе завершить диагностику и подготовить оптимальные параметры работы.
Обратите внимание на индикаторы на приборной панели. Мигающие лампочки сигнализируют о процессе диагностики.
Особенно важно соблюдать это правило в холодную погоду, когда точная настройка топливной смеси критична для успешного запуска двигателя.
Секу́нда — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.