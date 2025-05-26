Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее

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Многие водители, особенно в холодное время года, совершают распространённую ошибку: сразу после включения зажигания поворачивают ключ в положение "Старт", не дожидаясь завершения предпусковой подготовки системы. Это может привести к ряду проблем, влияющих на работу двигателя и его компонентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Почему не стоит спешить с запуском двигателя

1. Неполная диагностика систем

После включения зажигания электроника автомобиля начинает опрос датчиков и диагностику систем. Если сразу запустить двигатель, система может не успеть завершить этот процесс, что приведёт к выбору усреднённых параметров работы. Это особенно критично в холодную погоду, когда требуется точная настройка топливной смеси.

2. Повышенный износ катализатора

При запуске двигателя без завершения предпусковой подготовки может произойти выброс несгоревшего топлива в катализатор, что ускоряет его износ и может привести к дорогостоящему ремонту.

3. Снижение ресурса двигателя

Работа двигателя с неправильной топливной смесью в первые секунды после запуска увеличивает нагрузку на компоненты мотора, что со временем может привести к снижению его ресурса.

Рекомендации для водителей

Выждите 2-5 секунд после включения зажигания, прежде чем запускать двигатель. Это позволит системе завершить диагностику и подготовить оптимальные параметры работы.

Обратите внимание на индикаторы на приборной панели. Мигающие лампочки сигнализируют о процессе диагностики.

Особенно важно соблюдать это правило в холодную погоду, когда точная настройка топливной смеси критична для успешного запуска двигателя.

Уточнения

Секу́нда — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ) и системы СГС.

