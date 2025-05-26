Маслом кашу не испортишь — но двигатель закипит от такого подхода

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Многие водители считают, что "маслом кашу не испортишь" и заливают его "до максимума" или даже выше. Однако избыток масла в двигателе может привести к серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Почему перелив масла опасен

Избыточное количество масла в двигателе может вызвать следующие проблемы:

Повышенное давление: избыток масла увеличивает давление в системе, что может привести к деформации и повреждению прокладок и сальников.

Вспенивание масла: лишнее масло может вспениваться, что снижает его смазывающие свойства и приводит к повышенному износу деталей двигателя.

Загрязнение выхлопной системы: избыточное масло может попадать в камеру сгорания, вызывая образование нагара и повреждение каталитического нейтрализатора.

Увеличение расхода топлива: повышенное сопротивление вращению коленчатого вала из-за избытка масла может привести к увеличению расхода топлив

Как избежать перелива масла

Проверяйте уровень масла: регулярно проверяйте уровень масла с помощью щупа, особенно после замены или доливки.

Следуйте рекомендациям производителя: заливайте масло в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Будьте внимательны при замене масла: учитывайте, что при замене масла часть старого масла может оставаться в системе, поэтому не заливайте полный объём нового масла без учёта этого остатка.

Что делать при переливе масла

Если вы обнаружили, что уровень масла превышает максимальную отметку:

Откачайте излишки масла: используйте шприц или специальный насос для откачки лишнего масла через отверстие для щупа.

Обратитесь в сервис: если вы не уверены в своих действиях, обратитесь в автосервис для профессионального устранения проблемы.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

