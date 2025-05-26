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Маслом кашу не испортишь — но двигатель закипит от такого подхода

1:53
Авто

Многие водители считают, что "маслом кашу не испортишь" и заливают его "до максимума" или даже выше. Однако избыток масла в двигателе может привести к серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Почему перелив масла опасен

Избыточное количество масла в двигателе может вызвать следующие проблемы:

  • Повышенное давление: избыток масла увеличивает давление в системе, что может привести к деформации и повреждению прокладок и сальников.

  • Вспенивание масла: лишнее масло может вспениваться, что снижает его смазывающие свойства и приводит к повышенному износу деталей двигателя.

  • Загрязнение выхлопной системы: избыточное масло может попадать в камеру сгорания, вызывая образование нагара и повреждение каталитического нейтрализатора.

  • Увеличение расхода топлива: повышенное сопротивление вращению коленчатого вала из-за избытка масла может привести к увеличению расхода топлив

Как избежать перелива масла

  • Проверяйте уровень масла: регулярно проверяйте уровень масла с помощью щупа, особенно после замены или доливки.

  • Следуйте рекомендациям производителя: заливайте масло в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

  • Будьте внимательны при замене масла: учитывайте, что при замене масла часть старого масла может оставаться в системе, поэтому не заливайте полный объём нового масла без учёта этого остатка.

Что делать при переливе масла

Если вы обнаружили, что уровень масла превышает максимальную отметку:

  • Откачайте излишки масла: используйте шприц или специальный насос для откачки лишнего масла через отверстие для щупа.

  • Обратитесь в сервис: если вы не уверены в своих действиях, обратитесь в автосервис для профессионального устранения проблемы.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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