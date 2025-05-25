Поторопился заглушить — попал на капиталку: водители сами губят мотор

Обычная привычка — сразу глушить двигатель после остановки — может привести к серьёзным проблемам с мотором. Особенно это актуально для автомобилей с турбонаддувом.
Во время движения двигатель нагревается, особенно при активной езде или в жаркую погоду. Если сразу заглушить мотор, циркуляция масла и охлаждающей жидкости прекращается, а горячие компоненты, такие как турбина и цилиндры, остаются без охлаждения. Это может привести к:
Локальным перегревам и пригоранию масла.
Образованию отложений на поршнях и кольцах.
Быстрому старению масла и снижению его защитных свойств.
Увеличенному износу деталей двигателя.
Особенно уязвима турбина, которая может перегреться и получить микроповреждения из-за отсутствия охлаждения.
Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется после остановки дать двигателю поработать на холостом ходу:
Для атмосферных двигателей: 10-20 секунд.
Для турбированных моторов: 40-60 секунд.
Это время позволяет маслу и охлаждающей жидкости снизить температуру горячих компонентов и предотвратить их повреждение.
Не глушите двигатель сразу после остановки, особенно после активной езды.
Следите за качеством и уровнем моторного масла.
Регулярно обслуживайте систему охлаждения.
Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу без необходимости.
Эти простые действия помогут сохранить ваш двигатель в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.