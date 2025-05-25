Поторопился заглушить — попал на капиталку: водители сами губят мотор

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Обычная привычка — сразу глушить двигатель после остановки — может привести к серьёзным проблемам с мотором. Особенно это актуально для автомобилей с турбонаддувом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик

Почему нельзя сразу выключать двигатель

Во время движения двигатель нагревается, особенно при активной езде или в жаркую погоду. Если сразу заглушить мотор, циркуляция масла и охлаждающей жидкости прекращается, а горячие компоненты, такие как турбина и цилиндры, остаются без охлаждения. Это может привести к:

Локальным перегревам и пригоранию масла.

Образованию отложений на поршнях и кольцах.

Быстрому старению масла и снижению его защитных свойств.

Увеличенному износу деталей двигателя.

Особенно уязвима турбина, которая может перегреться и получить микроповреждения из-за отсутствия охлаждения.

Сколько нужно подождать

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется после остановки дать двигателю поработать на холостом ходу:

Для атмосферных двигателей: 10-20 секунд.

Для турбированных моторов: 40-60 секунд.

Это время позволяет маслу и охлаждающей жидкости снизить температуру горячих компонентов и предотвратить их повреждение.

Простые советы для продления жизни двигателя

Не глушите двигатель сразу после остановки, особенно после активной езды.

Следите за качеством и уровнем моторного масла.

Регулярно обслуживайте систему охлаждения.

Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу без необходимости.

Эти простые действия помогут сохранить ваш двигатель в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

