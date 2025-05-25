ТОП-7 самых странных и провальных автомобилей СССР

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Автопром СССР подарил миру немало легендарных машин — "Волга", "Нива", "Жигули".

Фото: commons.wikimedia.org by Boris1960, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЗАЗ-968м

Но не обошлось и без провалов. Некоторые автомобили были настолько странными, неудачными или просто нелепыми, что до сих пор вызывают удивление у автолюбителей.

В этом списке — самые яркие примеры того, как не надо было делать машины.

1. ЗАЗ-968М "Запорожец"

Годы выпуска: 1979-1994

Странности: Воздушное охлаждение, двигатель сзади, "уши" воздухозаборников (у ЗАЗ-968).

Провалы: Частые поломки, слабая динамика, народная кличка — "инвалидка".

2. АЗЛК-2141 "Москвич"

Годы: с 1986

Странности: Смесь французского дизайна и советской сборки.

Провалы: Ржавел, ломался, не соответствовал ожиданиям советского потребителя.

3. ВАЗ-2122 "Нива-Гусь" (прототип)

Годы: 1970-е

Странности: Амфибия, способная плавать.

Провалы: Сложный, дорогой, в серию не пошёл.

4. ЛуАЗ-969 "Волынь"

Годы выпуска: 1967-1996

Странности: Миниатюрный внедорожник с крайне аскетичной внешностью.

Провалы: Шум, тряска, слабый мотор, но зато ехал везде.

5. ЕРАЗ-762

Годы: 1966-1996

Странности: Узкий, неустойчивый, похож на "буханку", но хуже.

Провалы: Плохие тормоза, перегрев, очень медленный.

6. Москвич-408 "Турист" (концепт)

Годы: 1964

Странности: Советский кабриолет в американском стиле.

Провалы: Никогда не вышел в серию — в СССР кабриолеты не прижились.

7. НАМИ-013 и НАМИ-050

Годы: 1950-е

Странности: Мини-электромобили, один был трёхколёсным.

Провалы: Низкий запас хода, непрактичные, опередили время… но зря.

Советский автопром стремился к инновациям, но часто сталкивался с техническими и идеологическими ограничениями. Некоторые проекты были амбициозны, другие — просто странны.

Все эти машины — памятники эпохе, когда дизайн, удобство и надёжность уступали место плану, экономии и партийным указаниям.