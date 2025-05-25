ТОП-7 самых странных и провальных автомобилей СССР

Автопром СССР подарил миру немало легендарных машин — "Волга", "Нива", "Жигули".
Но не обошлось и без провалов. Некоторые автомобили были настолько странными, неудачными или просто нелепыми, что до сих пор вызывают удивление у автолюбителей.
В этом списке — самые яркие примеры того, как не надо было делать машины.
1. ЗАЗ-968М "Запорожец"
Годы выпуска: 1979-1994
Странности: Воздушное охлаждение, двигатель сзади, "уши" воздухозаборников (у ЗАЗ-968).
Провалы: Частые поломки, слабая динамика, народная кличка — "инвалидка".
2. АЗЛК-2141 "Москвич"
Годы: с 1986
Странности: Смесь французского дизайна и советской сборки.
Провалы: Ржавел, ломался, не соответствовал ожиданиям советского потребителя.
3. ВАЗ-2122 "Нива-Гусь" (прототип)
Годы: 1970-е
Странности: Амфибия, способная плавать.
Провалы: Сложный, дорогой, в серию не пошёл.
4. ЛуАЗ-969 "Волынь"
Годы выпуска: 1967-1996
Странности: Миниатюрный внедорожник с крайне аскетичной внешностью.
Провалы: Шум, тряска, слабый мотор, но зато ехал везде.
5. ЕРАЗ-762
Годы: 1966-1996
Странности: Узкий, неустойчивый, похож на "буханку", но хуже.
Провалы: Плохие тормоза, перегрев, очень медленный.
6. Москвич-408 "Турист" (концепт)
Годы: 1964
Странности: Советский кабриолет в американском стиле.
Провалы: Никогда не вышел в серию — в СССР кабриолеты не прижились.
7. НАМИ-013 и НАМИ-050
Годы: 1950-е
Странности: Мини-электромобили, один был трёхколёсным.
Провалы: Низкий запас хода, непрактичные, опередили время… но зря.
Советский автопром стремился к инновациям, но часто сталкивался с техническими и идеологическими ограничениями. Некоторые проекты были амбициозны, другие — просто странны.
Все эти машины — памятники эпохе, когда дизайн, удобство и надёжность уступали место плану, экономии и партийным указаниям.
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