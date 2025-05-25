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Грузовики СССР против зарубежных: кто кого?

2:59
Авто

Грузовой автомобиль отражает суть самой страны. Кто-то просто красив, но "не тянет", а кто-то мощный, но аскетичный.

Mercedes Benz Unimog
Фото: commons.wikimedia.org by Rex Gray, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Mercedes Benz Unimog

Вот честное и ёмкое сравнение советских грузовиков с зарубежными аналогами того же времени- по ключевым параметрам: надёжность, мощность, комфорт и назначение.

Итак, грузовики Союза против зарубежных: кто кого?

1. ЗИЛ-130 vs Ford F-Series (США)

Надёжность:

ЗИЛ-130 — крайне простой и ремонтопригодный в полевых условиях, выдерживал суровые дороги СССР.
Ford F-Series — более технологичный, комфортный, но требовал качественного обслуживания и дорогих запчастей.

Мощность:

ЗИЛ-130 — 150 л. с., бензиновый двигатель.
Ford — дизельные моторы мощнее, с более высоким крутящим моментом.

Комфорт:

ЗИЛ — минимализм, жесткая подвеска, никакой звукоизоляции.
Ford — продвинутые сиденья, отопление, эргономика.
Назначение:

ЗИЛ — универсальный грузовик для любых дорог и задач. Ford — часто для магистральных перевозок и строительных работ.

2. КамАЗ-5320 vs Mercedes-Benz NG (Германия)

Надёжность:

КамАЗ — легенда выносливости, но первые модели страдали от недоработок.
Mercedes NG — идеал качества и надёжности, "всё работает как часы".

 

Мощность:

КамАЗ — мощный дизель (210 л. с.), отлично подходит для российских условий.
Mercedes — мощные и экономичные двигатели, более эффективные.

Комфорт:

КамАЗ — спартанский салон, шум и вибрация.
Mercedes — современный интерьер, удобства для дальнобойщиков.

Назначение:

КамАЗ — тяжелые грузы, строительные площадки, бездорожье. Mercedes — дальние перевозки по трассам, коммерческие перевозки.

3. ГАЗ-66 vs Unimog (Германия)

Надёжность:

Оба — вне конкуренции в категории вездеходов. ГАЗ-66 проще и дешевле в обслуживании.
Unimog — более технологичный, с большим ресурсом и комфортом.

Мощность:

ГАЗ-66 — около 115 л. с., бензиновый мотор.
Unimog — дизельные двигатели с более высоким КПД.

Комфорт:

ГАЗ — жесткий и шумный.
Unimog — комфортный для внедорожника, с современными системами.

Назначение:

Оба — армейские и хозяйственные вездеходы, отличные в любых условиях.

Вывод: СССР: грузовики были проще, надежнее при отсутствии сервиса, лучше для суровых условий.
Зарубежье: комфортнее, технологичнее, но требовали больше ресурсов и ухода.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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