Залил почти такой же — и попал: цвет антифриза решает, выживет ли мотор

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Цвет антифриза — не просто эстетика, а важный индикатор его состава и свойств. Неправильный выбор может привести к коррозии, перегреву и другим проблемам с двигателем.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Что означает цвет антифриза

Цвет антифриза указывает на его химический состав и тип присадок:

Зелёный (G11): Содержит неорганические присадки, образующие защитную плёнку на поверхности системы охлаждения. Подходит для автомобилей с медными или латунными радиаторами. Требует замены каждые 2-3 года.

Красный/розовый (G12/G12+): Использует органические карбоксилатные присадки, которые борются с коррозией точечно. Имеет длительный срок службы — до 5 лет. Подходит для современных автомобилей с алюминиевыми радиаторами.

Жёлтый/оранжевый (G13): Современный антифриз на основе пропиленгликоля, экологичен и совместим с предыдущими типами. Имеет улучшенные антикоррозийные свойства и подходит для автомобилей с высокими требованиями к охлаждению.

Важно: смешивание антифризов разных типов может привести к образованию осадка и снижению эффективности охлаждения.

Как выбрать подходящий антифриз

Проверьте руководство по эксплуатации: Производитель указывает рекомендуемый тип антифриза. Учитывайте возраст и тип автомобиля: Старые автомобили могут требовать G11, современные — G12 или G13. Не ориентируйтесь только на цвет: Разные производители могут использовать одинаковые цвета для разных типов антифриза. Избегайте смешивания: Если необходимо долить антифриз, используйте тот же тип, что уже залит в систему.

Правильный выбор антифриза обеспечит надёжную работу системы охлаждения и продлит срок службы двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

