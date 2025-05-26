Залил почти такой же — и попал: цвет антифриза решает, выживет ли мотор

Цвет антифриза — не просто эстетика, а важный индикатор его состава и свойств. Неправильный выбор может привести к коррозии, перегреву и другим проблемам с двигателем.
Цвет антифриза указывает на его химический состав и тип присадок:
Зелёный (G11): Содержит неорганические присадки, образующие защитную плёнку на поверхности системы охлаждения. Подходит для автомобилей с медными или латунными радиаторами. Требует замены каждые 2-3 года.
Красный/розовый (G12/G12+): Использует органические карбоксилатные присадки, которые борются с коррозией точечно. Имеет длительный срок службы — до 5 лет. Подходит для современных автомобилей с алюминиевыми радиаторами.
Жёлтый/оранжевый (G13): Современный антифриз на основе пропиленгликоля, экологичен и совместим с предыдущими типами. Имеет улучшенные антикоррозийные свойства и подходит для автомобилей с высокими требованиями к охлаждению.
Важно: смешивание антифризов разных типов может привести к образованию осадка и снижению эффективности охлаждения.
Проверьте руководство по эксплуатации: Производитель указывает рекомендуемый тип антифриза.
Учитывайте возраст и тип автомобиля: Старые автомобили могут требовать G11, современные — G12 или G13.
Не ориентируйтесь только на цвет: Разные производители могут использовать одинаковые цвета для разных типов антифриза.
Избегайте смешивания: Если необходимо долить антифриз, используйте тот же тип, что уже залит в систему.
Правильный выбор антифриза обеспечит надёжную работу системы охлаждения и продлит срок службы двигателя.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.