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Залил почти такой же — и попал: цвет антифриза решает, выживет ли мотор

1:59
Авто

Цвет антифриза — не просто эстетика, а важный индикатор его состава и свойств. Неправильный выбор может привести к коррозии, перегреву и другим проблемам с двигателем.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Что означает цвет антифриза

Цвет антифриза указывает на его химический состав и тип присадок:

  • Зелёный (G11): Содержит неорганические присадки, образующие защитную плёнку на поверхности системы охлаждения. Подходит для автомобилей с медными или латунными радиаторами. Требует замены каждые 2-3 года.

  • Красный/розовый (G12/G12+): Использует органические карбоксилатные присадки, которые борются с коррозией точечно. Имеет длительный срок службы — до 5 лет. Подходит для современных автомобилей с алюминиевыми радиаторами.

  • Жёлтый/оранжевый (G13): Современный антифриз на основе пропиленгликоля, экологичен и совместим с предыдущими типами. Имеет улучшенные антикоррозийные свойства и подходит для автомобилей с высокими требованиями к охлаждению.

Важно: смешивание антифризов разных типов может привести к образованию осадка и снижению эффективности охлаждения.

Как выбрать подходящий антифриз

  1. Проверьте руководство по эксплуатации: Производитель указывает рекомендуемый тип антифриза.

  2. Учитывайте возраст и тип автомобиля: Старые автомобили могут требовать G11, современные — G12 или G13.

  3. Не ориентируйтесь только на цвет: Разные производители могут использовать одинаковые цвета для разных типов антифриза.

  4. Избегайте смешивания: Если необходимо долить антифриз, используйте тот же тип, что уже залит в систему.

Правильный выбор антифриза обеспечит надёжную работу системы охлаждения и продлит срок службы двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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