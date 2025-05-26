Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге

Недавние тесты летних шин, проведённые авторитетными организациями ADAC и AutoBild, выявили модели, которые представляют серьёзную угрозу безопасности на дороге. Некоторые из них демонстрируют настолько плохие показатели сцепления, что их использование может привести к аварийным ситуациям.
В тесте ADAC, проведённом в 2025 году, были протестированы 18 моделей летних шин размерности 225/40 R18. Три из них получили неудовлетворительные оценки:
Double Coin DC-100: на мокрой дороге тормозной путь составил 45 метров, тогда как лучшие шины остановили автомобиль за 28 метров.
Norauto Prevensys 4 и Syron Premium Performance: показали слабые результаты на сухом покрытии, с плохой управляемостью и длинным тормозным путём.
AutoBild также провёл тест летних шин размерности 205/55 R16 и выявил модели с самыми длинными тормозными путями:
DoubleCoin DC-99: тормозной путь на мокром покрытии составил 81,7 метра.
Triangle AdvanteX TC101: 81,8 метра.
Arivo Premio Arzero: 78,1 метра.
Berlin Tires Summer HP: 76,7 метра.
Superia Tires Ecoblue HP: 74,4 метра.
Atlas Green HP: 74,4 метра.
Lassa Driveways: 74,2 метра.
Fortuna Ecoplus HP: 74 метра.
Ceat SecuraDrive: 73,9 метра.
Radar RPX800: 73,5 метра.
Firemax FM601: 73,3 метра.
Matador Hectorra 5: 73 метра.
Для сравнения, приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 метра.
Длинный тормозной путь и плохая управляемость на мокрой или сухой дороге могут привести к авариям, особенно в экстренных ситуациях. Использование таких шин увеличивает риск заноса и потери контроля над автомобилем.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с результатами независимых тестов.
Избегайте моделей с неудовлетворительными оценками по тормозному пути и управляемости.
Обратите внимание на шины, рекомендованные авторитетными организациями, такими как ADAC и AutoBild.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
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