Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя

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Лето, жара, потоки раскалённого воздуха — кажется, без кондиционера в машине не выжить. Но ходят слухи, что если не выключать его заранее, двигатель может выйти из строя. Так ли это на самом деле?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Что происходит при остановке

Когда водитель резко глушит двигатель, не отключив кондиционер, компрессор системы климат-контроля останавливается вместе с мотором. При этом в системе может остаться высокое давление, особенно если в салоне было жарко. Такое давление создаёт повышенную нагрузку на компрессор при следующем запуске.

А теперь добавим к этому стартер, который и так тяжело крутит мотор в жару, да ещё и вынужден запускать двигатель с «висевшей» нагрузкой от кондиционера.

Почему это плохо

В результате происходит износ не только стартера, но и ремня привода агрегатов, а в некоторых случаях — даже преждевременный износ компрессора. Особенно чувствительны к этому старые автомобили с уставшими системами охлаждения и устаревшими компрессорами.

Как поступать правильно

Перед тем как заглушить мотор, выключите кондиционер и дайте двигателю поработать 20–30 секунд вхолостую. За это время давление в системе кондиционирования нормализуется, температура под капотом чуть снизится, и мотор «отдохнёт» после нагрузки. Это простое правило действительно помогает продлить жизнь двигателя.

А если забыли

Один раз — не страшно. Но если это входит в привычку, то рано или поздно можно столкнуться с неприятностями. Поэтому лучше выработать автоматизм — перед выключением зажигания проверьте, не активны ли кондиционер или климат-контроль.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

