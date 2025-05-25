Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя

Лето, жара, потоки раскалённого воздуха — кажется, без кондиционера в машине не выжить. Но ходят слухи, что если не выключать его заранее, двигатель может выйти из строя. Так ли это на самом деле?
Когда водитель резко глушит двигатель, не отключив кондиционер, компрессор системы климат-контроля останавливается вместе с мотором. При этом в системе может остаться высокое давление, особенно если в салоне было жарко. Такое давление создаёт повышенную нагрузку на компрессор при следующем запуске.
А теперь добавим к этому стартер, который и так тяжело крутит мотор в жару, да ещё и вынужден запускать двигатель с «висевшей» нагрузкой от кондиционера.
В результате происходит износ не только стартера, но и ремня привода агрегатов, а в некоторых случаях — даже преждевременный износ компрессора. Особенно чувствительны к этому старые автомобили с уставшими системами охлаждения и устаревшими компрессорами.
Перед тем как заглушить мотор, выключите кондиционер и дайте двигателю поработать 20–30 секунд вхолостую. За это время давление в системе кондиционирования нормализуется, температура под капотом чуть снизится, и мотор «отдохнёт» после нагрузки. Это простое правило действительно помогает продлить жизнь двигателя.
Один раз — не страшно. Но если это входит в привычку, то рано или поздно можно столкнуться с неприятностями. Поэтому лучше выработать автоматизм — перед выключением зажигания проверьте, не активны ли кондиционер или климат-контроль.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.