Один леденец — и вы вне закона: что может подставить даже трезвого за рулём

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Даже полностью трезвый водитель может столкнуться с неожиданными проблемами на дороге из-за продуктов, которые временно повышают уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. Некоторые из них могут привести к ложноположительным результатам на алкотестере, что чревато штрафами и даже лишением прав.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Продукты, способные вызвать ложноположительный результат

Вот список продуктов и напитков, которые могут повлиять на показания алкотестера:

  • Квас, кумыс, безалкогольное пиво: могут показать до 0,6 промилле.

  • Скисшие соки: особенно опасны после хранения на солнце, могут дать до 0,4 промилле.

  • Конфеты с алкогольной начинкой, ромовая баба: до 0,3 промилле.

  • Мятные леденцы, шоколад: до 0,2 промилле.

  • Йогурты, кефир, айран: до 0,2 промилле.

  • Бородинский хлеб, бананы, колбаса: до 0,2 промилле.

  • Сигареты: могут кратковременно повысить уровень до 0,2 промилле.

Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.

Рекомендации для водителей

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется:

  • Избегать употребления перечисленных продуктов и напитков перед поездкой.

  • Если алкотестер показал наличие алкоголя, потребовать повторную проверку через 15-20 минут.

  • Убедиться, что процедура проводится с соблюдением всех правил: присутствие двух понятых или видеозапись, использование сертифицированного прибора с одноразовым мундштуком.

  • При несогласии с результатами требовать медицинское освидетельствование.

Уточнения

Зако́н в юриспруденции, в узком смысле — нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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