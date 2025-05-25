Один леденец — и вы вне закона: что может подставить даже трезвого за рулём

Даже полностью трезвый водитель может столкнуться с неожиданными проблемами на дороге из-за продуктов, которые временно повышают уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. Некоторые из них могут привести к ложноположительным результатам на алкотестере, что чревато штрафами и даже лишением прав.
Вот список продуктов и напитков, которые могут повлиять на показания алкотестера:
Квас, кумыс, безалкогольное пиво: могут показать до 0,6 промилле.
Скисшие соки: особенно опасны после хранения на солнце, могут дать до 0,4 промилле.
Конфеты с алкогольной начинкой, ромовая баба: до 0,3 промилле.
Мятные леденцы, шоколад: до 0,2 промилле.
Йогурты, кефир, айран: до 0,2 промилле.
Бородинский хлеб, бананы, колбаса: до 0,2 промилле.
Сигареты: могут кратковременно повысить уровень до 0,2 промилле.
Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.
Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется:
Избегать употребления перечисленных продуктов и напитков перед поездкой.
Если алкотестер показал наличие алкоголя, потребовать повторную проверку через 15-20 минут.
Убедиться, что процедура проводится с соблюдением всех правил: присутствие двух понятых или видеозапись, использование сертифицированного прибора с одноразовым мундштуком.
При несогласии с результатами требовать медицинское освидетельствование.
Зако́н в юриспруденции, в узком смысле — нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.