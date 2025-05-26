Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин
Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах
Как быстро набрать мышечную массу: секреты, о которых вам еще не рассказали
Драгоценности планеты оказались ближе, чем мы думали: внутри Земли кипит нечто большее, чем магма
Строите дом? Не выбирайте фундамент, пока не узнаете это
Работает, проверено: Мария Погребняк дала советы худеющим женщинам
Топ-5 малоизвестных советских грузовиков: забытые рабочие лошадки
В куске этого греческого йогуртового торта всего 80 калорий: вы не поверите, ведь он такой вкусный
Красные листья — сигнал тревоги: что делать с вашей клубникой

Салон пуст, скидки жирные: Ладу Ауру отдают за копейки — но брать всё равно не хотят

2:13
Авто

В одном из дилерских центров Lada замечены внушительные ценовые снижения: скидки на отдельные модели достигают 700 тысяч рублей. Однако поток клиентов остаётся скромным. За четыре часа пребывания в салоне — всего десяток посетителей, и лишь пара человек присела за стол к менеджеру.

Lada
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

Обстановка — спокойная, почти стерильная

Продавцы ведут себя доброжелательно, инициативу проявляют охотно. Тем не менее, общая атмосфера — вялотекущая. В соседних автосалонах, где представлены китайские марки, ситуация выглядит ещё тише: ассортимент ограничен, интерес минимальный. В одном из шоурумов замечена надпись: "Откатили цены на 2 года назад". Однако с учётом роста утилизационного сбора и новых экономических реалий акция вызывает вопросы.

Скидки и расстановки

Lada Aura предлагается за 2,1 млн рублей вместо первоначальных 2,8 млн. Оснащение при этом остаётся скромным: кожаный салон — единственное заметное улучшение, тогда как управление климатом осуществляется по старинке — механическими крутилками.

Vesta SW Cross с вариатором оценена в 1,49 млн вместо 1,95 млн. Вариаторная трансмиссия имеет неоднозначную репутацию, что, вероятно, и повлияло на ценовую политику.

X-Cross 7, локализованный вариант Chery Tiggo, продаётся с уценкой в 500 тысяч рублей. При этом оснащение модели включает панорамную крышу, электроуправление кресел, обогрев и декоративную подсветку. Но даже с учётом этих опций модель конкурирует по цене с базовым Largus Cross, где от изысков — только "механика" и простая аудиосистема.

Остальные модели

Гранта Sportline выставлена почти за 1,4 млн, интерес к ней на месте зафиксирован не был. Трёхдверная "Нива" стоит свыше миллиона — и вызывает удивление скорее ценником, чем желанием приобрести.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова? Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин
Салон пуст, скидки жирные: Ладу Ауру отдают за копейки — но брать всё равно не хотят
Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах
Как быстро набрать мышечную массу: секреты, о которых вам еще не рассказали
Драгоценности планеты оказались ближе, чем мы думали: внутри Земли кипит нечто большее, чем магма
Строите дом? Не выбирайте фундамент, пока не узнаете это
Работает, проверено: Мария Погребняк дала советы худеющим женщинам
Топ-5 малоизвестных советских грузовиков: забытые рабочие лошадки
В куске этого греческого йогуртового торта всего 80 калорий: вы не поверите, ведь он такой вкусный
Красные листья — сигнал тревоги: что делать с вашей клубникой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.