Салон пуст, скидки жирные: Ладу Ауру отдают за копейки — но брать всё равно не хотят

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В одном из дилерских центров Lada замечены внушительные ценовые снижения: скидки на отдельные модели достигают 700 тысяч рублей. Однако поток клиентов остаётся скромным. За четыре часа пребывания в салоне — всего десяток посетителей, и лишь пара человек присела за стол к менеджеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada

Обстановка — спокойная, почти стерильная

Продавцы ведут себя доброжелательно, инициативу проявляют охотно. Тем не менее, общая атмосфера — вялотекущая. В соседних автосалонах, где представлены китайские марки, ситуация выглядит ещё тише: ассортимент ограничен, интерес минимальный. В одном из шоурумов замечена надпись: "Откатили цены на 2 года назад". Однако с учётом роста утилизационного сбора и новых экономических реалий акция вызывает вопросы.

Скидки и расстановки

— Lada Aura предлагается за 2,1 млн рублей вместо первоначальных 2,8 млн. Оснащение при этом остаётся скромным: кожаный салон — единственное заметное улучшение, тогда как управление климатом осуществляется по старинке — механическими крутилками.

— Vesta SW Cross с вариатором оценена в 1,49 млн вместо 1,95 млн. Вариаторная трансмиссия имеет неоднозначную репутацию, что, вероятно, и повлияло на ценовую политику.

— X-Cross 7, локализованный вариант Chery Tiggo, продаётся с уценкой в 500 тысяч рублей. При этом оснащение модели включает панорамную крышу, электроуправление кресел, обогрев и декоративную подсветку. Но даже с учётом этих опций модель конкурирует по цене с базовым Largus Cross, где от изысков — только "механика" и простая аудиосистема.

Остальные модели

Гранта Sportline выставлена почти за 1,4 млн, интерес к ней на месте зафиксирован не был. Трёхдверная "Нива" стоит свыше миллиона — и вызывает удивление скорее ценником, чем желанием приобрести.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».

