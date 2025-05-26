Снаружи Россия, внутри Китай: как АвтоВАЗ маскирует импорт под родное

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Лада Гранта долгое время воспринималась как символ простоты и надёжности — вроде бы "наша", родная, чуть ли не в гараже собирать можно. Такой себе "Калашников" на колёсах — выносливый, понятный, грубоватый. Но насколько она действительно российская?

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Машина из прошлого

Гранта вышла в 2012 году, и с тех пор конструктивно почти не изменилась. Всё та же база от ВАЗ-2108, те же старые моторы, пятиступенчатая "механика" с характерным гулом. После 2022 года она даже сделала шаг назад: лишилась ESP, "автомата" и прочих базовых удобств.

Причём автомат у неё был не отечественный, а японский Jatco — из 90-х. Даже краски для кузова оказались словенскими и американскими. При переходе на российские и китайские лакокрасочные материалы завод столкнулся с дефицитом.

90% — на словах, 45% — на деле

Официально представители АвтоВАЗа говорят о 90% локализации. Но аналитики НАМИ, например Александр Горчаков, называют другую цифру: всего 45,7% — у самой простой модели.

И это — самый высокий уровень среди отечественных машин. У Весты и других моделей — ещё ниже. Очевидно, значительная часть комплектующих идёт из Китая. Возможно, кое-что из Ирана. Но главное — без внешней помощи Гранта даже в упрощённой версии не собирается.

А есть ли у нас свой автопром

Если быть честным, пока — нет. Настоящий автопром — это когда производишь машины из своих металлов, моторов, коробок, электроники и красок. А если даже базовая Гранта наполовину состоит из импорта, то разговоры о технической независимости пока выглядят самоуговариванием.

Так стоит ли защищать АвтоВАЗ от китайских конкурентов, если он сам наполовину на китайских запчастях? Вопрос риторический. Или очень неудобный.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.

