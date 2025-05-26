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Сцепление на грани фантастики — новые шины Pirelli уже восхитили топовых автопроизводителей

2:14
Авто

Pirelli объявила о запуске пятого поколения шин P Zero, созданного при помощи искусственного интеллекта и виртуального тестирования. Компания называет этот подход революционным и подчёркивает, что это не просто технологический апгрейд, а стратегический поворот в философии разработки.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Виртуальное моделирование позволило значительно сократить время, необходимое для испытаний и доводки конструкции. Это также дало возможность более эффективно использовать ресурсы — от материалов до инженеров — и быстрее вывести на рынок продукт, соответствующий самым современным требованиям.

Конструкция новой P Zero 5 была переработана с упором на структуру каркаса и рисунок протектора, что позволило добиться лучшего сцепления, особенно в поворотах, и более равномерного пятна контакта, что улучшает тормозные характеристики и снижает износ.

Шина уже получила официальную сертификацию от таких производителей, как Lamborghini (Urus SE), Audi (A5), BMW (M5 и M5 Touring), Mercedes (GLE и GLS), Lucid (Gravity), Polestar (4), Nio (ET9) и даже Xiaomi (SU7) — примечательно, как традиционные и новые игроки выбирают P Zero 5 для своих моделей.

Линейка теперь включает более 50 размеров — от 18 до 23 дюймов, что делает её универсальной. В ассортимент также входят шины серии Elect, разработанные с учётом особенностей электромобилей: более тяжёлой массы, моментального крутящего момента и необходимости в низком сопротивлении качению.

Pirelli подчёркивает, что инвестиции в ИИ и цифровое проектирование — это часть стратегии долгосрочного развития. Компания стремится не просто следовать за рынком, а формировать его, предлагая решения, которые соответствуют будущим требованиям не только к производительности, но и к устойчивости.

P Zero 5 — это не просто новая шина, а новый подход к инновациям, в котором инженеры сотрудничают с алгоритмами, чтобы создавать нечто лучшее, чем могла бы одна из сторон по отдельности.

Уточнения

Pirelli & C («Пирелли и Ко») — итальянская компания, контролируемая китайским химическим гигантом Sinochem Holdings. Один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире (пятый по выручке в 2007 году). Штаб-квартира находится в Милане, Италия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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