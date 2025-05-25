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Мифы и правда об автомобиле Волга: был ли он мечтой?

1:40
Авто

"Волга" — машина, о которой в СССР ходили легенды и почти что слагают песни.

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

Если верить мифам, то это была не просто машина, а символ статуса, роскоши и мечта каждого второго советского водителя. Но давай разберёмся, была ли она действительно такой?

Миф №1. "Волга" — как лимузин для простых смертных

Правда: Если ты не начальник завода или парторг, то "Волга" скорее была поводом для шуток у соседей. Да, внешне солидная, но заводской комфорт оставлял желать лучшего — тут тебе и вечные скрипы, и подвеска, которая глотала ямы вместе с асфальтом.

Миф №2 "На "Волге" ездят только успешные люди

Правда: Очень часто "Волга" была просто семейной машиной, которую досталось беречь и любить, несмотря на вечные поломки и дефицит запчастей. "Волга" могла быть единственным средством передвижения, на котором семья отправлялась к бабушке на дачу — и это тоже было приключением!

Миф №3: Она вечная и неубиваемая

Правда: Да, "Волга" была крепкой, но не бессмертной. Чтобы она работала, приходилось вкладываться — часто и дорого. Без регулярного внимания и ремонта машина быстро превращалась в металл и ностальгию.

Но всё-таки…

"Волга" была больше, чем просто машина. Это был символ эпохи, своеобразный "джип" для советского водителя, возможность почувствовать себя чуть ближе к "заграничной" жизни. И пусть она не была идеальной, для многих "Волга" действительно была мечтой — такой доброй, шумной и немного дерзкой мечтой на четырёх колёсах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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