Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах

До изобретения интернета, Telegram-чатов и городских пабликов были они — электрички.
Скромные снаружи, шумные внутри, с жёсткими скамейками, занавесками в цветочек и атмосферой, которую сегодня не передаст ни один алгоритм.
Электричка в СССР — это был не просто транспорт, это был образ жизни. Утром — собрание трудящихся, днём — платформа для обсуждения мировых новостей, вечером — кружок усталых философов и мечтателей.
Здесь можно было:
и даже… встретить любовь (или хотя бы соседку из посёлка, с которой потом молча ехать три остановки).
Постоянные участники клуба:
Каждая поездка была как серия народного сериала: новые лица, драма, юмор, неожиданные повороты. Кто-то спорил до крика, кто-то делился рецептом засолки огурцов, кто-то мирно дремал, облокотившись на чужое плечо.
Да что там, электричка была настоящей соцсетью: без лайков, но с живыми эмоциями, без переписки — но с настоящим общением. Люди узнавали друг друга в лицо, а не по аватарке.
А главное — несмотря на холод зимой, духоту летом и вечные опоздания — эти поездки запоминались. Потому что в них было что-то настоящее.
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