Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах

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До изобретения интернета, Telegram-чатов и городских пабликов были они — электрички.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электричка

Скромные снаружи, шумные внутри, с жёсткими скамейками, занавесками в цветочек и атмосферой, которую сегодня не передаст ни один алгоритм.

Электричка в СССР — это был не просто транспорт, это был образ жизни. Утром — собрание трудящихся, днём — платформа для обсуждения мировых новостей, вечером — кружок усталых философов и мечтателей.

Здесь можно было:

узнать, почём картошка в Подольске,

выслушать спор о том, кто виноват (всё, как сейчас),

послушать душевную гармошку в вагоне,

и даже… встретить любовь (или хотя бы соседку из посёлка, с которой потом молча ехать три остановки).

Постоянные участники клуба:

бабушка с двумя сетками, в одной из которых банка с чем-то таинственно звенящим,

мужик в телогрейке, всегда с последним словом по теме,

студенты с бутербродами и кассетником,

студенты с бутербродами и кассетником, продавец "всего и сразу" с ящиком загадочных товаров.

Каждая поездка была как серия народного сериала: новые лица, драма, юмор, неожиданные повороты. Кто-то спорил до крика, кто-то делился рецептом засолки огурцов, кто-то мирно дремал, облокотившись на чужое плечо.

Да что там, электричка была настоящей соцсетью: без лайков, но с живыми эмоциями, без переписки — но с настоящим общением. Люди узнавали друг друга в лицо, а не по аватарке.

А главное — несмотря на холод зимой, духоту летом и вечные опоздания — эти поездки запоминались. Потому что в них было что-то настоящее.