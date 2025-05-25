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Топливо по-советски: самодеятельность в деревнях 80-х

2:55
Авто

В советской деревне 1980-х топливо было не просто дефицитом — это был стратегический ресурс, почти на уровне золота и хороших штанов.

Настойка
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настойка

Да, на бумаге всё распределялось строго по норме. Но на деле — бензовоз приходил "раз в полвека", а пахать и ездить нужно было каждый день. Поэтому крестьяне и колхозники превращались в настоящих химиков-экспериментаторов.

Что лить в бак? Всё, что горит. Почти буквально.

Самогон — топливо народного сопротивления

Самое легендарное — тракторы на самогоне. И нет, это не шутка. На разбавленном этаноле реально можно было завести "Беларусь" или даже "Козла" (ГАЗ-69), особенно летом. Главное — соблюсти пропорции, иначе либо не заведётся, либо заглохнет с запахом винокурни.

И да, ни один уважающий себя дед самогоном трактор не заправлял — это только "для крайних случаев". Но случаи случались.

Керосин, солярка, мазут — кто что "достал"

Если повезло "договориться" с водителем бензовоза или сторожем на складе — в деревне появлялся керосин или мазут, и это был праздник. Иногда вместо дизеля в трактор лили всё, что вообще хоть как-то воспламеняется: от моторного масла до переработанных отработок.

Дым из выхлопа напоминал начало апокалипсиса, но агрегат ехал. А больше ничего и не требовалось.

Секретная технология: "на газете и молитве"

Некоторые особо смелые мастера (чаще с фляжкой в кармане и званием "бывалого") экспериментировали с топками. Например, пытались подогревать бак, чтобы жидкая смесь загорелась. Да, это опасно. Да, бывало, что взрывалось. Но такие случаи стали легендами.

А тракторист, который "ехал на солярке вперемешку с машинным маслом и дождевой водой", — получал вечное уважение односельчан.

Газ — если повезло (и у соседа остался баллон)

Некоторые "продвинутые" сельчане, особенно ближе к 90-м, пытались установить газовое оборудование на "Жигули" или "УАЗик", используя обычные пропановые баллоны от плиты. Это был тот ещё квест: сжечь не то — и привет, соседняя деревня увидит фейерверк.

Но если всё срабатывало, машина ездила — и за копейки.

Деревенская смекалка 80-х — это не просто байки, это часть выживания. Когда официальные канистры были пусты, в ход шли изворотливость, храбрость и вера в то, что "да поедет, не в первый раз".

Сегодня это кажется сумасшествием, но тогда — это был единственный путь на работу, на сенокос, или в соседний посёлок за "что-нибудь достать". И если что, "пахло спиртом" не от водителя. Это просто трактор ехал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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