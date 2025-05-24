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ГАЗ-66: непобедимый вездеход и кошмар солдатской молодости

2:25
Авто

ГАЗ-66 — символ армейской надёжности и одновременно источник боли для тысяч солдат.

ГАЗ-66
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-66

Этот легендарный вездеход не знал преград: грязь, снег, бездорожье — всё ему было нипочём. Но сидевшим за рулём молодым срочникам он запомнился совсем другими качествами: капризным характером, жёсткой подвеской и постоянным ремонтом "в поле".

Так почему же "шишига" вызывает одновременно восхищение и лёгкий нервный тик?

Легенда советского автопрома

ГАЗ-66 выпускался с 1964 по 1999 год. Полный привод, высокий клиренс, мотор V8 — он был настоящей рабочей лошадкой. Его брали в армию, лесхозы, геологические партии и на Крайний Север. Он мог пройти там, где другая техника просто вязла.

Простота и выносливость

Его любили за простую конструкцию: минимум электроники, всё можно починить вручную и на коленке. В суровых условиях он часто становился единственным средством выживания. Отказал стартер? Не беда — есть кривой ключ. Застрял? Блокируй дифференциалы и газуй.

Кошмар солдата

Но для срочников ГАЗ-66 был адом на колёсах. В кабине — тесно, шумно, зимой холодно, летом жарко. Рулевое управление — без усилителя, передачи включаются "на слух". А главное — коварный центр тяжести: машина часто переворачивалась на уклонах, и за это солдат могли серьезно наказать. "Шишига" не прощала ошибок.

Двоякая память

Многие, кто служил, вспоминают ГАЗ-66 как самую сложную, но и самую "честную" машину. Она учила ответственности, внимательности и терпению. А ещё - как в ней спали, ели, грелись и ругались. Настоящий мобильный дом армии, только с характером.

ГАЗ-66 — это не просто армейский грузовик. Это машина, которая стала легендой не благодаря комфорту, а вопреки ему. Её уважают за надёжность, но боятся за капризность. И, пожалуй, именно такие машины остаются в памяти навсегда: с матюгами, мазутом и уважением.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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